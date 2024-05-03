Başkan Aslan: Yerel basının önemi ve zorluklarına dikkat çekiyoruz

Adıyaman Faal Gazetecileri Cemiyeti Başkanı İbrahim Aslan, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla açıklamada bulundu.

Açıklamasında Başkan Aslan, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Gününü kutlamanın yanı sıra, bu önemli günün anlamını ve yerel basının karşılaştığı zorlukları, basın özgürlüğü, demokrasinin temel taşlarından biri olduğunu dile getirdi.

Gazetecilerin toplulukların sesi ve vicdanı olduğunu vurgulayan Başkan Aslan, "Ancak, maalesef, yerel basınımızın önündeki engelleri göz ardı etmemeliyiz. Finansal zorluklar, sansür, baskı ve hatta fiziksel tehditler, yerel gazetecilerin karşılaştığı yaygın sorunlardan sadece birkaçıdır. Bu zorluklarla mücadele ederken, basın mensuplarının cesareti ve kararlılığı, toplumumuzun bilgiye erişimini sağlamak ve gerçekleri açığa çıkarmak için kritik bir rol oynamaktadır. Yerel basının önemini vurgulamak ve basın özgürlüğünün kutsallığını hatırlamak için birlikte duruyoruz. Yerel gazetecilerimizin karşılaştığı her türlü zorluğa rağmen, onların cesaretini ve özverisini takdir etmeli ve desteklemeliyiz. Basın özgürlüğü sadece bir haktan ibaret değildir, aynı zamanda demokrasinin güvencesidir. Bu nedenle, bugün ve her gün, basın özgürlüğünü savunmak ve yerel basınımızın güçlenmesini sağlamak için birlikte çalışmalıyız" diye konuştu. - ADIYAMAN