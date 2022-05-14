Başkan Akay: &quot;Dünya Çiftçiler Günü kutlu olsun&quot; - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Akay: "Dünya Çiftçiler Günü kutlu olsun"

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Başkan Akay: 'Dünya Çiftçiler Günü kutlu olsun'

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay; 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay; 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Akay mesajında; "Doğudan batıya, kuzeyden güneye milleti için çalışan, ülkesi için üreten, toprağa sevgi ile bağlı, gelecek nesiller için sorumluluk alarak toprağı alın teriyle yoğuran aziz çiftçi kardeşlerimin '14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü' kutlu olsun. Kayseri Şeker olarak çiftçinin üretimine değer veren, çiftçilerle birlikte büyüme ve gelişme gösteren, çiftçi dostu bir kurum olmanın gururunu, çiftçinin emeğini ve dökülen her alın terinin bizim için büyük bir anlamı olduğunu özellikle ifade etmek isterim. Dünyada ve ülkemizde tarım, günümüzün en önemli konularından biri haline gelmişken tüm insanlığı doyurmak için durmadan üreten, çalışan çiftçilerin daha fazla üretmesi ve yaşamlarını iyileştirmesine yardımcı olmak adına; doğal kaynakları korumak, üretim faaliyetlerini geliştirip desteklemek gerekiyor. Unutmamak gerekir ki; hızla artan dünya nüfusunu besleyecek ve giydirecek geleceğin çiftçilerine ihtiyacımız olacak. Bu duygu ve düşüncelerle uzaktan yakından tanıdığım, helal kazancının peşinde alın teri döken tüm çiftçi kardeşlerime sonsuz sevgi ve şükranlarımı sunuyor ve bir kez daha bu mana yüklü özel günlerini kutluyorum" ifadelerine yer verdi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Dünya Çiftçiler Günü, Hüseyin Akay, Kayseri, Mayıs, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title