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Basın Kartı ve Trafik Kartları Gazetecilerin İşine Yarayacak

Basın Kartı ve Trafik Kartları Gazetecilerin İşine Yarayacak
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Bölge Müdürü Uğur Ülgen, basın mensuplarına verilen basın kartı ve trafik kartlarının iş süreçlerini kolaylaştıracağına vurgu yaptı. Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Mehmet Keklik, ziyarette bölgede görevli basın mensuplarıyla kamu çalışanlarının uyumlu çalışması gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı (CİB) Bölge Müdürü Uğur Ülgen, resmi bir kimlik niteliği olan basın kartı ve basın trafik kartlarının basın mensuplarının çalışmalarını kolaylaştırmak amacıyla kendilerine verildiğini, kamu çalışanlarının özellikle bu hususu dikkate almaları gerektiğini vurguladı.

Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Mehmet Keklik, CİB Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti. Ziyarette Keklik, CİB Bölge Müdürü Uğur Ülgen tarafından karşılandı.

Ülgen tarafından Keklik'e Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Afyonkarahisar Bölge Müdürlüğünün Afyonkarahisar, Eskişehir, Kütahya ve Uşak illerindeki görev ve sorumlulukları hakkında bir brifing verildi. Ayrıca Devlet Enformasyon Sistemi, CİMER, Dezenformasyonla Mücadele konularında da fikir alışverişinde bulunuldu.

Zaman zaman sahada görevli kamu çalışanları ile basın mensuplarının vazifelerini yerine getirirken birlikte uyum içinde çalışmak durumunda olduklarını ifade eden Bölge Müdürü Uğur Ülgen, resmi bir kimlik niteliği olan basın kartı ve basın trafik kartlarının basın mensuplarının çalışmalarını kolaylaştırmak amacıyla kendilerine verildiğini, kamu çalışanlarının özellikle bu hususu dikkate almaları gerektiğini vurguladı.

Ülgen, basın mesleğinin de bir kamu görevi olduğunu, bu nedenle Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Bölge Müdürlüğü tarafından zaman zaman mesleki ve farkındalık eğitimleriyle gazetecilerle bir araya geldiklerini yine bölgede yaptıkları saha çalışmalarında kendileriyle sürekli iletişim halinde bulunduklarını ifade etti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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