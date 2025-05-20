Başarı hikayesiyle gündeme gelmişti, metruk binayı gastronomi okuluna dönüştürüyor

Hayat ve başarı hikayesiyle gündeme gelen Tokatlı dünyaca ünlü Michelin Yıldızlı Şef Hüseyin Özer, Tokat'ta metruk bir binayı gastronomi okuluna dönüştürüyor..

Dünya gastronomi sahnesinin önde gelen isimlerinden biri olan Michelin Yıldızlı Şef Hüseyin Özer, memleketi Tokat'a anlamlı bir projeyle dönüyor. Küçük yaşlarda ayrıldığı Reşadiye'den Londra'ya uzanan başarı yolculuğuyla Türkiye'nin gurur kaynağı olan Özer, doğup büyüdüğü topraklara sosyal ve eğitsel yönü güçlü bir yatırımla vefa borcunu ödemeye hazırlanıyor. Kent merkezinde bulunan ve uzun süredir atıl durumda olan tarihi bir binayı satın alan ünlü şef, yapıyı restore ederek gastronomi eğitimlerinin verileceği bir merkeze dönüştürecek. Özer, bu projeden elde edilecek tüm gelirin Mehmetçik Vakfı'na bağışlanacağını belirtti.

"Genç şefler yetişecek, Türk mutfağı dünyaya açılacak"

Restorasyonun ardından hayata geçecek eğitim programıyla Tokatlı gençler başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından gelen genç yetenekler, dünya mutfağının inceliklerini öğrenme fırsatı bulacak. Özer, yalnızca başarılı şefler değil, aynı zamanda kendi restoranlarını kurabilecek donanımlı girişimciler yetiştirmeyi hedefliyor. Gastronomi dünyasında "Silahsız Mehmetçikler" olarak tanımladığı bu yeni kuşağı barışın elçileri olarak yetiştirmek isteyen Özer, projeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "terörsüz bir Türkiye" vizyonuna ithafen gerçekleştirdiğini ifade etti.

"Barış için yemek yapacağız"

Türk misafirperverliğini dünyaya tanıtacaklarını söyleyen şef Özer, "Ben Tokat'a bir şey yapmak istiyordum. Atıl durumdaki evi alarak Mehmetçik okulu yapmaya karar verdim. İlk kazandığım parayla bir eğitim vakfı kurdum. Son kazandığım parayı da Mehmetçik Vakfı'na bağışlamak istiyorum. Burada şefler ve patronlar yetişecek, Türk kültürünü ve misafirperverliğini dünyaya tanıtacaklar. Barışın simgesi olarak gördüğü bu projeyle dünyanın dört bir yanında Türk mutfağına dayalı restoranlar açılacak ve bu lokantalar barış yemeği sunacak. Hazır silahlar bırakıldı, barış sağlandı. Artık sevgiyi dünyanın her yerine götüreceğiz. Yemek ikram edeceğiz, insanlara candanlığımızı göstereceğiz. PKK ile savaşmasaydım milyarlar kazanırdım. Ama ben barışı seçtim. Artık barış için yemek yapacağım" diye konuştu. - TOKAT