Başakşehir'de Kurbanlık Kamyonetten Düştü, Paniğe Neden Oldu

İstanbul Başakşehir'de kurbanlık taşıyan bir kamyonetten düşen büyükbaş hayvan, cadde üzerinde paniğe neden oldu. Yaralanan hayvanın kaçmasıyla trafik kilitlenirken, bir araçta maddi hasar meydana geldi.

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü Başakşehir Rıfat Ilgaz Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, panelvan kamyonetle sevk edilen büyükbaş kurbanlık, aracın rampadan çıktığı sırada arka kapının açılması sonucu yola düştü. Asfalt zemine düşerek yaralanan hayvan, kısa süre sonra koşmaya başlayarak trafiğin durmasına neden oldu. Durumu fark eden sahipleri, kaçan kurbanlığı kovalamaca sonucu yakaladı. Hayvanın yeniden kaçmasını önlemek için halatla demir bariyerlere bağlandığı öğrenildi. Yaralı olduğu belirlenen kurbanlığın telef olmaması için kesilmek istendiği ancak bıçak bulunamaması üzerine uzun uğraşlar sonucu tekrar kamyonete yüklendi.

Öte yandan, kaçan hayvanın çarptığı bir araçta maddi hasar oluştu. Kurbanlığın yeniden kamyonete yüklenmeye çalışıldığı anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
