Barış Duman, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na Atandı

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanan Barış Duman, görevine başladı. Duman, Bakırköy Adliyesi'nde sıcak bir karşılama ile karşılandı ve makamına geçti.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanan Barış Duman görevine başladı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu kararıyla Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Barış Duman, görevine başladı. Duman'ı Bakırköy Adliyesi girişinde Adalet Komisyon Başkanı Arif Tırıl karşıladı. Bakırköy Adliyesi Atrium alanında Duman'a, adliyede görevli hakimler, savcılar ve adliye personelleri de eşlik etti. Alanda hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından Duman, makamına geçti. - İSTANBUL

