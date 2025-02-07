Bandırma'da Kar Yağışı Hayatı Etkiledi

Balıkesir'in Bandırma ilçesine bağlı yüksek ve kırsal bölgelerde beklenen kar yağışı etkili oldu. Sabah uyanan vatandaşlar, binaların çatıları ve araçların üzerini beyaz bir örtüyle kaplanmış halde buldu.

Meteorolojinin günler öncesinden yaptığı uyarılar sonrası özellikle Edincik bayırları, Ayyıldız Tepe ve çevresinde kar kendisini belirgin şekilde hissettirdi. Bandırma şehir merkezinde kar yağışı hafif ve kısa süreli olurken, yüksek kesimlerde kar kalınlığının daha fazla olduğu gözlendi.

Kar yağışıyla birlikte hava sıcaklıkları da hissedilir derecede düştü. Yetkililer, buzlanma riskine karşı sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Vatandaşlar, kar yağışının sevincini yaşarken, sosyal medyada da beyaz örtüyle kaplanan manzaralar paylaşılmaya başlandı.

Bandırma'da kış kendini iyiden iyiye hissettirmeye başlarken, önümüzdeki günlerde son 5 gün boyuca kar yağışı görünmüyor. - BALIKESİR