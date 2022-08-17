Balıkesir haberi... Manyas'ta vatandaşlardan kan bağışına ilgi Yerel Haberler Balıkesir haber: Kızılay Vehbi Bolak Kan Merkezi mobil aracı Manyas'ta vatandaşların kan bağışlarını kabul etti. Kızılay Vehbi Bolak Kan Merkezi mobil aracı Manyas'ta vatandaşların kan bağışlarını kabul etti. Kızılay Kan ekibi Dr. Hasan Fatih Solak ile hemşirelerden oluşan ekip, kan bağış için gelen vatandaşların önce kan tahlilini yaparken, sağlık kontrolünden geçiriyor. Kan vermeye uygun vatandaşların bağışları kabul ediliyor. Cumhuriyet Meydanında konuşlanan Kızılay Kan Merkezi mobil aracında Manyas Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Günaydın, Gençlik ve Spor Müdürü Kudret Egen ile vatandaşlar kan bağışında bulundular. - BALIKESİR İhlas Haber Ajansı / Yerel Fatih Solak Cumhuriyet Kızılay Manyas Yerel Haberler

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