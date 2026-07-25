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Bakan Göktaş, Mehmet Çiftçi’ye ulaştı

Bakan Göktaş, Mehmet Çiftçi’ye ulaştı
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Mehmet Çiftçi’ye ulaştı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Mehmet Çiftçi'ye ulaştı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, başlık parasının kaldrılması çağrısı yapan Mehmet Çiftçi'ye ulaştı. Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Çiftçi'nin Aile ve Gençlik Fonu'na başvurabileceğini belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"Mehmet kardeşimizin evlenme isteğini duyunca kendisine hemen ulaştık ancak öğrendik ki daha ortada bir gelin adayımız yokmuş. Olması durumunda Aile ve Gençlik Fonu'muza başvurabileceğini paylaştık. Bu vesile ile tekrar hatırlatmak isterim; faizsiz kredi desteğimiz ve indirim anlaşması yaptığımız firmalarla gençlerimizin evlilik süreçlerini kolaylaştırmaya devam edeceğiz. Kıymetli büyüklerimize de bir kez daha hatırlatmak istiyorum; evliliği kolaylaştırmak ve gençlerimizi bu süreçte desteklemek hepimizin ortak görevidir."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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