Bakan Göktaş: "'Çocuklar Güvende' uygulamamız, ITU yarışmasında ilk 20'ye girdi"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'Çocuklar Güvende' mobil uygulamasının, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) yarışmasında bin 596 katılımcı arasından ilk 20'ye girdiğini kaydetti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'Çocuklar Güvende' uygulamasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çocuklar Güvende uygulamamız, uluslararası arenada. Çocuklarımızın dijital dünyadaki yol arkadaşı olan uygulamamız, Uluslararası Telekomünikasyon Birliğinin yarışmasında bin 596 katılımcı arasından ilk 20'ye girdi" ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş, ITU yarışmasında oy kullanmak isteyenlerin 5 Mayıs'a kadar https://www.itu.int/net4/wsis/stocktaking/Prizes/2026/Vote adresi üzerinden oy verebileceğini aktardı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
