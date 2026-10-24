Bakan Göktaş, Afyonkarahisar Sultandağı’ndaki Anne Kız Buluşması’nda yer aldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Afyonkarahisar'da düzenlenen Sultandağı Anne Kız Buluşması'nda katıldı.

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Göz göze, diz dize, anneli kızlı bir buluşma. Sultandağı Anne Kız Buluşması'nda kıymetli annelerimiz ve biricik kızlarıyla bir araya geldik. Hep beraber sohbet ettik, güzel anılar biriktirdik. Anneler ile kızları arasındaki bağı, iletişimi ve paylaşımı güçlendiren bu anlamlı programda emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı