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Bakan Göktaş, Afyonkarahisar Sultandağı’ndaki Anne Kız Buluşması’nda yer aldı

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Bakan Göktaş, Afyonkarahisar Sultandağı’ndaki Anne Kız Buluşması’nda yer aldı
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde düzenlenen Anne Kız Buluşması'na katıldı. Göktaş, sosyal medyada anneler ve kızlarıyla sohbet edip güzel anılar biriktirdiklerini belirterek programda emeği geçenlere teşekkür etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Afyonkarahisar'da düzenlenen Sultandağı Anne Kız Buluşması'nda katıldı.

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Göz göze, diz dize, anneli kızlı bir buluşma. Sultandağı Anne Kız Buluşması'nda kıymetli annelerimiz ve biricik kızlarıyla bir araya geldik. Hep beraber sohbet ettik, güzel anılar biriktirdik. Anneler ile kızları arasındaki bağı, iletişimi ve paylaşımı güçlendiren bu anlamlı programda emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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