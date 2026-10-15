Bakan Çiftçi: "Ayazağa’da mahsur kalan vatandaşlarımızın tahliye işlemleri tamamlanmıştır. Barınma ihtiyacı duyan vatandaşlarımız kamu misafirhanelerimizde misafir edilmektedir."Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bakan Çiftçi: "Ayazağa’da mahsur kalan vatandaşlarımızın tahliye işlemleri tamamlanmıştır.
Bakan Çiftçi: " Ayazağa'da mahsur kalan vatandaşlarımızın tahliye işlemleri tamamlanmıştır. Barınma ihtiyacı duyan vatandaşlarımız kamu misafirhanelerimizde misafir edilmektedir."
Kaynak: İhlas Haber Ajansı