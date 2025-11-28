Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Yardımcısı Yunus Coşkun başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, bağımlılıkla mücadelede izlenilecek yol haritası ele alındı.

Valilik toplantı salonunda yapılan toplantıda, ilgili kurumların bağımlılık alanında yürüttüğü çalışmalar sunuldu. Sunumların ardından konuşan Vali Yardımcısı Yunus Coşkun, bağımlılık alanında yapılacak çalışmalarda kurumlar arası iş birliğinin önemini vurguladı.

Toplantıya, ilde bağımlılık konusunda faaliyet yürüten çeşitli kurum temsilcileri de katıldı. Yeşilay Şube Başkanı Arif Akcan, Yeşilay ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) tarafından sunulan hizmetlere değinerek, vatandaşlara yönelik gerçekleştirilen çalışmalardan bahsetti. Toplantı, görüş alışverişinde bulunulmasının ardından sona erdi. - BAYBURT