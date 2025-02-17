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Bafa Gölü'nde Nesli Tehlike Altındaki Türler İçin Kıyı Seyir Devriyesi Yapıldı

Bafa Gölü'nde Nesli Tehlike Altındaki Türler İçin Kıyı Seyir Devriyesi Yapıldı
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Aydın'ın Söke ilçesinde, nesli tehlike altındaki kuş ve bitki türlerinin kontrolü amacıyla kıyı seyir devriyesi gerçekleştirildi. Jandarma ekipleri çevre halkını bilgilendirdi.

Aydın'ın Söke ilçesi Bafa Gölü Tabiat Parkı'nda göl üzerinde yaşayan nesli tehlike altındaki kuş ve bitki türlerinin kontrolünü yapmak, çevrede bulunan vatandaşları da bilgilendirmek için kıyı seyir devriyesi gerçekleştirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ve Söke İlçe Jandarma Komutanlığı Bot Tim Komutanlığı tarafından Bafa Gölü Tabiat Parkı'nda göl üzerinde yaşayan nesli tehlike altındaki kuş ve bitki türlerinin kontrolünü yapmak, çevrede bulunan vatandaşları bilgilendirmek için kıyı seyir devriyesi gerçekleştirildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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