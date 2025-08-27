Babaeski'de şehit ailesi unutulmadı

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde Aile Yılı faaliyetleri çerçevesinde İlçe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından şehit aileleri ziyaret edildi.

2025 yılının 'Aile Yılı' ilan edilmesi nedeniyle harekete geçen Babaeski Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü görevlileri, ilçe genelinde şehit ailelerini ziyaret ediyor. Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü'ne bağlı personel, son yaptıkları ziyarette Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kaplan bölgesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Yarbay Rasim Sayın'ın ailesi ile bir araya geldi. Şehit ailesiyle sohbet eden Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü personeli, aileye bir taleplerinin olup olmadığını sorarak, şehit aileleri ve gazilerin her zaman yanlarında olduklarını belirttiler. - KIRKLARELİ