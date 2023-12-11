Azerbaycan'ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev anıldı

Azerbaycan'ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev, ölümün 20'inci yıldönümünde düzenlenen törenle anıldı.

Azerbaycan Kars Başkonsolosluğu'nca düzenlenen tören ilk olarak Haydar Aliyev Parkı'na kırmızı karanfil bırakılmasıyla başladı.

Tören daha sonra Gençlik Merkezi'nde devam etti. Buradaki tören saygı duruşu ve her 2 ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Kuranı Kerim Tilaveti ve Haydar Aliyev'in hayatını anlatan sine vizyon gösterisinin ardından söz alan Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuru Guliyev, "Azerbaycan halkının umumi lideri Haydar Aliyev'in aramızdan ayrılmasının 20'inci yılını anmaktayız. Haydar Aliye'i ne kadar anlatsak azdır. 80 yıllık bir ömrüne, bir Azerbaycan sevdası yazan ve Azerbaycan'ın ismini dünya devletleri sırasına müstakil bağımsız olarak ve cesaretli bir devlet olarak yazabilmesi onun cesaretiydi. Onun sayesinde bugün Azerbaycan'ın var oluşu, bugün Azerbaycan'ın güçlü olması ve en önemlisi bugün Azerbaycan'ın işgalden topraklarını kurtararak tam ve bütün bir ülke haline gelmesidir" dedi.

Program daha sonra katılımcıların Haydar Aliyev ile ilgili görüşlerini açıklamaları ile son buldu.

Törene Vali Ziya Polat, Tugay Komutanı Tuğgeneral Şahin Yenilmez, Başsavcı Abdullah Amanvermez, AK Parti İl Başkanı Muammer Sancar, akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - KARS