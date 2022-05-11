Ayman Yaylası'nda Kurulmak İstenen Taş Ocağı İçin Verilen "Çed Gerekli Değildir" Kararı İptal Edildi

SEBEN, BOLU (ANKA) -

HIZIR İLYAS YILDIRIM

Bolu'nun Ayman Yaylası'nda kurulmak istenen taş ocağı için Bolu Valiliği'nin verdiği "ÇED gerekli değildir" kararı, projenin uygun ve yeterli olmadığı sonucuna varan Bolu İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi.

Bolu'da bulunan Ayman Yaylası mevkiinde taş ocağı kurulması planlandı. Kurulacak olan taş ocağı ile Seben ilçesindeki Taşlıyayla Göleti'nden ilçe köylerine tarım için su taşınmasını sağlayacak projenin taş ihtiyacının giderilmesi hedeflendi. Yaylaya çok yakın bir noktada kurulması planlanan taş ocağına yayla halkı tepki gösterdi. Proje kapsamında bölgede ağaçların kesildiğini belirten köylüler, günler süren eylemlerinin ardından inşaatın durdurulması ve ÇED raporu alınması için dava açtı. Bu kapsamda Bolu Valiliği de bölgedeki çalışmalar için ÇED raporunun gerekli olmadığı yönünde karar verdi.

Köylüler, valiliğin verdiği "ÇED gerekli değildir" raporunun iptali için dava açtı. Bolu İdare Mahkemesi'nde görülen davada karar verildi. Kararda, bölgede yapılacak patlatma çalışmalarının yerleşim yerlerine zarar verebileceği ve yakındaki yüksek gerilim hattı ile hayvancılık alanlarının etki altında kalacağı göz önünde bulunduruldu. Ayrıca alanda sondaj çalışmasının yapılmadığı, ocağın büyük çukur oluşmasına neden olunacağı ve depolama alanının yetersiz olduğunun anlaşıldığı belirtilirken projenin uygun ve yeterli olmadığı sonucuna varıldı. Mahkeme, bu nedenlerle "ÇED gerekli değildir" kararının iptaline hükmetti.

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