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AYESOB Başkanı Muhammet Ali Künkcü, Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan'ı ziyaret etti

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Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı Muhammet Ali Künkcü, Nazilli'deki oda başkanları ile birlikte Nazilli'nin yeni kaymakamı Huriye Küpeli Kan'ı makamında ziyaret etti. Başkan Künkcü, Kaymakam Kan'a yeni görevinin hayırlı olmasını dileyerek, kendisinin Nazilli'ye büyük fayda sağlayacağına inandığını belirtti.

Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı Muhammet Ali Künkcü, birliğe bağlı Nazilli'deki oda başkanları ile birlikte Nazilli'nin yeni kaymakamı Huriye Küpeli Kan'ı makamında ziyaret etti. Başkan Künkcü, Kaymakam Kan'a yeni görevinin hayırlı olmasını dileyerek, kendisinin Nazilli'ye büyük fayda sağlayacağına inandığını belirtti.

Son Valiler ve Kaymakamlar Kararnamesi ile Adana Vali Yardımcılığı görevinden Nazilli'ye kaymakam olarak atanan Huriye Küpeli Kan, görevine başlamasının ardından birçok ziyaretçi ağırladı. Bu kapsamda AYESOB Başkanı Künkcü ve birliğe bağlı Nazilli'deki oda başkanlarının gerçekleştirdiği ziyaret, samimi bir atmosferde geçti.

Başkan Künkcü, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Yeni kaymakamımızın Nazilli'de devletimizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyoruz. Kendisi idealist ve milletsever bir yönetici. Hem Nazilli'mize hem de kaymakam hanıma hayırlı olsun, görevinde başarılar diliyorum. Nazilli'mize faydalı olacağına canı gönülden inanıyorum. AYESOB olarak her türlü iş birliğine hazırız ve daha güzel işler hep beraber bizi bekliyor" ifadelerini kullandı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Başkan Künkcü ve oda başkanlarına teşekkür eden Kaymakam Huriye Küpeli Kan ise Nazilli için birlikte çalışarak bölgeye değer katacak projelere imza atacaklarını sözlerine ekledi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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