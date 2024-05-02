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Aydıntepe'de eğitim-öğretim konuları görüşüldü

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Aydıntepe Kaymakamı Ümit Fırat Böçkün başkanlığında gerçekleştirilen danışma kurulu toplantısında eğitim-öğretim konuları ele alındı. Toplantıda, eğitim-öğretim kalitesinin arttırılması ve Aydıntepe Meslek Yüksekokulu'nun tanınırlığının artırılması gibi konular ele alındı.

Aydıntepe'de danışma kurulu toplantısı düzenledi. Aydıntepe Kaymakamı Ümit Fırat Böçkün başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda eğitim-öğretim konuları görüşüldü.

Aydıntepe Kaymakamı Ümit Fırat Böçkün, ilgili birim amirlerinin katılımlarıyla Aydıntepe Meslek Yüksekokulu toplantı salonunda gerçekleştirilen danışma kurulu toplantısına katıldı. Danışma kurulu toplantı gündeminde eğitim-öğretim kalitesinin arttırılması, Aydıntepe Meslek Yüksekokulunun tanınırlığının artırılması ve sorumluluğunda olan tarım arazilerinin verimli bir şekilde kullanılabilmesi gibi konular yer aldı.

Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından toplantı öneri ve görüşlerin alınmasıyla sona erdi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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