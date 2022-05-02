Aydınlı Pazarcı: Bende 3 Çocuk Var, Bayram Kıyafeti Almadım

Ekonomik kriz, bayram pazarlarını da olumsuz etkiledi. Aydın'ın Karacasu ilçesinde arife günü kurulan pazarın esnafı da bayram alışverişinde umduğunu bulamadı. Pazar kıyafet satan Süleyman Karlıdağ, "Çok kriz gördük ama böyle bir şeyle karşılaşmadım. Mazot fiyatlarının bu derece katlandığını görmedim. Mazot beş kat arttı, ürünler yüzde 100 zamlandı. Kazancı bırak, mazot parasını çıkaramıyoruz" dedi. Şerife Çoşan ise "Millet şu an kıyafeti düşünemiyor, yiyecek üzerinde duruyor. Bende üç çocuk var, bayram kıyafeti almadım" diye konuştu.

Karacasu'da arife günü kurulan bayram pazarında esnaf da vatandaşlar da artan fiyatlardan şikayet etti.

"PAZARLARA GİDİP GELEMİYORUZ"

Nazilli Tuhafiyeciler Odası Başkanvekili olan Süleyman Karlıdağ, "Durum çok vahim. Mazot parasını kazanamıyoruz. Nedeni ortada. Şu an arabamız 300 lira mazot yakıyor, geliş gidiş. Nasıl gidip geleceğim? Durumlar çok kötü. Aldığımız ürünlerin fiyatı ikiye katladı. Müşteriye satmakta zorlanıyoruz. 60 liraya sattığımız gömlek 120 lira oldu. Doğal olarak müşterinin yüzde 90'ı da alamıyor. Biz de mazot parasını çıkamıyoruz. Esnaf kan ağlıyor. Durum bu kadar vahim. Geçen yıllara göre çok kötü. Pazarlara gidip gelemiyoruz" diye konuştu.

"HÜKÜMETİMİZ GÖRSÜN BİLSİN. ÖYLE GEZİP TOZMAKLA, 'HAYIRLI İŞLER' DEMEKLE BU İŞLER OLMUYOR"

Süleyman Karlıdağ, şunları söyledi:

"Önceden 50 lira mazotla geliyordum buraya, şimdi 250-300 lira mazot yakıyor. Devletimiz, hükümetimiz görsün, bilsin. Öyle gezip tozmakla, 'hayırlı işler' demekle bu işler olmuyor. Esnafın içine girip durumumuzu sorsunlar.

"ÇOK KRİZ GÖRDÜK AMA BÖYLE BİR ŞEYLE KARŞILAŞMADIM"

Çok kriz gördük ama böyle bir şeyle karşılaşmadım. Mazot fiyatlarının bu derece katlandığını görmedim. Bu durumu uyuyan da uyanık da biliyor. Sadece ölenler bilmiyor. Mazot beş kat arttı, ürünler yüzde 100 zamlandı. Mazotlardan dolayı her hafta gittiğim pazarlara 3-4 haftada bir gidiyorum. Önceden haftanın altı günü pazarlara gidiyordum, şimdi 3-4 gidiyorum. Diğer günler, mazot parası en azından cebimizde dursun diye çıkmıyoruz. Kazancı bırak, mazot parasını çıkaramıyoruz. Bayramlarda insanlar pantolon, gömlek alırlardı. Şimdi birinden birini tercih ediyorlar. Gömlek alan pantolon, pantolon alan gömlek alamıyor."

" BENDE ÜÇ ÇOCUK VAR, KIYAFET ALMADIM"

Esnaf Şerife Çoşan ise "Hayat yüzde 100 arttı. Çiftçi öldü. Gübre, mazot olmadıktan sonra çiftçi biter. Hayvan yemleri pahalandı. Vatandaş alıyor ama insanların alım gücü yok. Zorlanarak alıyor insanlar. Geçen yıllara göre bayram alışverişimizi rahatlıkla yapamadık. Misafir şekeri 50 lira olmuş. Geçen yıllarda 15-20 liraydı. Millet şu an kıyafeti düşünemiyor, yiyecek üzerinde duruyor. Bende üç çocuk var, kıyafet almadım. Çiftçi bitik gerçekten" dedi.

"ESKİDEN ARİFE GÜNLERİ PARA CEPLERİMİZİ DOLDURUYORDU"

Pazarda kıyafet satan İbrahim Gezenge de "Durumlar iyi değil. Beş kilo toz şeker aldım 100 lira. Bir tavuk aldım, 80 lira. Yapacak bir şey yok. Satışlar düşük. Allah bereket versin ama kazanmıyoruz. İnsanlar alamıyor. Bayram gibi bir pazar olmadı. Eskiden arife günleri para ceplerimizi dolduruyordu, şimdi normal bir gün gibi. Şimdi öyle bir şey yok. Milletin almaya gücü yok. Geçmiş bayramların yarısı yok. Buradan Nazilli'ye gidip gelmek 200 lira. Buradan 400-500 lira satış yaparsak bu masrafı çıkarırız en azından, ama o da yok" diye konuştu.

Pazar esnafı Ayten Tunçyürek, "Geçmiş yıllara göre durgun. Geçmiş yılları arıyoruz, 2000 yılından beri. İnsanların alım gücü düştü. İnsanlar yiyecek mi alacak, giyecek mi olacak; şaşırmış durumda" dedi.

"GEÇEN YIL PANDEMİ VARDI, BU YIL EKONOMİ VAR"

Esnaf Ramazan Söğüt ise "Fiyatlar da artış, satışlarda düşüş var. Geçen yıllara göre yarı yarıya azalma var. Fiyatlar insanlara ağır geliyor. Geçen yıl pandemi vardı, bu yıl ekonomi var. Tökezlemiş durumdayız. Günden güne eriyoruz" diye konuştu.

Satıcılardan Burhan Karaçam da "Ayakkabı, terlik gibi ürünler satıyoruz. Geçen senelere göre düşük ama Allah bereket versin. Allah bundan kötü etmesin. Her hafta geliyoruz. Yüzde 30-40 düşüş var geçen yılki bayram pazarlarına göre" dedi.

Pazarda alışveriş yapan Erdoğan Kesici ise "Bayram tatiline geldik. Fiyatlar çok uygun değil. Geçen yıllara göre çok büyük fiyat artışları var. Alım gücümüz düşüyor" diye konuştu.

"2,5 LİRA OLAN ÇORAPLAR 5 LİRA OLDU"

Esnaf Ertan Bey, "Bayram olduğu için biraz hareket var. Ama eski bayramlar gibi değil. Eski bayramların yüzde 30'unu ancak yapabiliyoruz. Fiyatlar çok yüksek, insanların alım gücü yok. Eskiden 10 çorap alıyorsa şimdi 5 çorap alıyor. 2,5 lira olan çoraplar 5 lira oldu. Müşteri fiyatlara alışamadı. Mazot 6 liraydı, 22 lira oldu. Kardan fedakarlık yapıyoruz" dedi.

Ercan Besimoğlu, "Geçen yıllara göre düşük. Ekonomik durumlar sebebiyle düşüş var. İnsanlar kendini kısıyor" değerlendirmesinde bulundu.

"FİYATLAR 2 KAT ARTTI"

Pazar esnafı Dudu Sarıdayı, "Fiyatlar için 10 üzerinden örnek verirsek 3 liraysa 7 lira oldu. Fiyatlar iki kat arttı. Mecbur olanlar alıyor ama olmayanlar almadan dönüyor. Alanlar da beş tane alacaksa üç tane alıyor" dedi.