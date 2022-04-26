Aydınlı Çiftçi: Bir Cıvatayı 75 Kuruşa Alıyordum, 7 Lira Oldu. Ak Parti'ye Oy Verdim, Pişmanım

KARACASU, AYDIN (ANKA) - CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Aydın'ın Karacasu ilçesinde esnafın ve vatandaşların sorunlarını dinledi. AKP üyesi olduğunu söyleyen Bilal Erdoğan isimli çiftçi, "Bir cıvatayı 75 kuruşa alıyordum, 7 lira oldu. Ak Parti'ye oy verdim. Ekonomik durumu beğenmiyorum. Nefret ediyorum. Pişmanım. Kaydım bile var ama pişmanım" dedi.

Süleyman Bülbül, Karacasu'da esnafı ve oda başkanlarını ziyaret etti. Bülbül, yol kenarında tezgah açan bir hırdavat satıcısıyla sohbet ederken yoldan geçen Bilal Erdoğan isimli vatandaş, orada bulunan partililere ekonomiden dert yanmaya başladı.

"AK PARTİ'YE OY VERDİĞİME PİŞMANIM"

Vatandaşın sözlerini duyarak arkasını dönen Süleyman Bülbül, çiftçiyle sohbet etti. Bilal Erdoğan "Bir cıvatayı 75 kuruşa alıyordum, 7 lira oldu. Ak Parti'ye oy verdim. Ekonomik durumu beğenmiyorum. Nefret ediyorum. Pişmanım. Kaydım bile var ama pişmanım. Bir depo kaç paraya doluyor bugün? Bin 200 liraya doluyor bugün. Ak Parti'ye oy verdiğime pişmanım. Hayatta oy vermem" diye konuştu.

Bülbül ise " Ak Parti'ye oy vermiş, AK Parti üyesi çiftçi kardeşim ekonomiden dert yanıyor. Artık AK Parti'ye oy vermeyeceğini söylüyor, 'Pişmanım' diyor. İşte vatandaşın durumu bu" dedi.

"SAYIYLA ALABİLİYORUZ"

Pazar alışverişinden dönen bir vatandaş da Bülbül'e, "Sayıyla alabiliyoruz. Emekçiyiz, ırgatız. Onların sarayda işleri iyi. Bu işleri takip edin Sayın Vekilim" diye konuştu.

Terzi Suat Meral ise "Eski bayramları arıyoruz. 3-4 sene önce paça yaptırmak için bile sıraya koyuyorduk insanları. Bugün, geleni hemen yapıyoruz. İş yok. Geçen sene yaptığımız işin yüzde 20'sini yapıyoruz" dedi.

"MAALESEF EKONOMİ KÖTÜ"

Karacasu Şoförler ve Otomobilciler Odası'nı da ziyaret eden Bülbül'ü, burada oda başkanı Adnan Tuncer ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı. Tuncer, "Hepimizin bildiği gibi mazot bizim için olmazsa olmaz. Mazotsuz hareket etme şansımız yok. Öğrenci servislerimiz olsun, işçi taşıyan arkadaşlarımız olsun, Karacasu Birlik şoförlerimiz olsun para kazanmıyorlar şu an. Ama bırakıp gidemiyorlar da. Çok zor durumdayız. Servis şoförlerimize yılbaşından önce bin 500-2 bin lira gibi mazot farkı verdiler. Bu da kesinlikle yeterli değil. Yılbaşından sonra bir daha vereceklermiş ama ne kadar faydalı olacak bilmiyoruz. Siz yetkili yerlerdesiniz, her zaman dile getiriyorsunuz ama bizim en büyük sıkıntımız bu. Akaryakıt istasyonlarımızla konuşup az da olsa indirim talebinde bulunacağız. Maalesef ekonomi kötü" diye konuştu.

"DEVLETTE 25 MİLYAR PARA KALMAMIŞ"

Adnan Tuncer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Büyükşehir Belediyemiz, sağ olsun ruhsat, vize ücretleri ve garaj paralarında indirime gitti. Allah razı olsun. Özlem Çerçioğlu Başkanımıza da teşekkür ediyoruz. İyi bir indirim yaptı. Bunun yanında buraya gelip giden sarı otobüsler var. Bu konuda bize yardımcı olabilir mi? Günde dokuz sefer yapıyorlar. Bunda biraz azaltma yapılsa, bize bu konuda yardımcı olunursa seviniriz. Altı sefere düşse mesela bizim için güzel olur."

Mazot konusunda ticari akaryakıt uygulamasına geçilmesi gerektiğini belirten Süleyman Bülbül ise "Emeklilere verilen ikramiyenin arttırılmasını istedik, AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Bin 100 lira parayı bin 200 lira yapsak dahi toplamda 25 milyar maliyet çıkıyor. Devlette 25 milyar para kalmamış. Ama o uçulmayan havaalanlarına, geçilmeyen köprülere daha geçenlerde 40 milyar lira para verdiler. Demek ki bu bir tercih sorunu. Şoförün yanında, emeklinin yanında, çalışanın yanında bir devlet yönetimi yok" dedi.

"ESNAF KREDİSİNİ ÖDEMEKTE ZORLANIYOR"

Daha sonra Esnaf Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi'ne geçen Bülbül'ü burada oda başkanı Recep Karataş ve başkan yardımcısı İbrahim İren karşıladı. Başkan Karataş, "Esnaf kredisini ödemekte zorlanıyor. Minibüs esnafımız da aynı. Kredilerin dönüşünde sıkıntılar var. Dertliyiz. Bizden alan üye kredisini ödemezse devletin bana ayırdığı limit de düşüyor. Böyle olunca ödemekte zorluk çekmeyen insanların çekeceği kredi de otomatik olarak azalıyor" diye konuştu. Karataş, "Karacasu-Nazilli arası bizim uyguladığımız tarife 20 lira. Sarı otobüsler 14 lira. Bu da bizi olumsuz etkiliyor" dedi.

Karacasu Ziraat Odası ziyaretinde ise Başkan Vekili İbrahim İren, "Girdi maliyetleri düşük olsa para kazanacağız ama yüksek olunca etkileniyoruz" diye konuştu.

Esnaf Odası'nda CHP heyetini Başkan Sefa Töz ve Başkan Yardımcısı Tayfun Karaoğlan karşıladı. Başkan Sefa Töz de "Elektrik, BAĞ-KUR, sigorta hepsi sıkıntı. En az iş yapan berberin bile 500 lira elektrik faturası geliyor. Ayrıca mevcut kredileri faizsiz bir şekilde yapılandırmak gerekiyor. Borçla borç ödemek esnafın belini büküyor" dedi.

"ÇİFTÇİNİN MALİYETİ YÜZDE 300-400 ARTTI"

Süleyman Bülbül, ziyaretlerinin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"Türkiye bir yangın yeri haline geldi. Tencerede yangın var. Vatandaşın cebi yanıyor. Vatandaşın evi yanıyor. Türkiye'deki ekonomik yangın her yeri sarmış. Esnafı dolaştık, odaları dolaştık, çiftçilerimizi dolaştık. Bu yangın devam ediyor. Bu yangının söndürülmesi lazım. Vatandaşın alım gücü yok. Hayat pahalılığı zirvede. Bir az önce bir baklavacıya girdik. Geçen sene 28 liraya aldıkları cevizin 115 lira olduğunu söyledi. Merdiven altı, içinde ne olduğu bilinmeyen baklavaların ortaya çıktığını söylüyor. İçinde malzeme olmayan baklavalar, içinde peynir olmayan tostlar satılmaya başlanmış. İşsizlik insanlarımızı bitirmiş. Bir esnafımız dedi ki 'Bu asgari ücret 2 bin 800 lirada kalsaydı daha iyiydi. Bu zamlar olmasa daha iyiydi' dedi. Bu zamlardan sonra alım gücünün iyice düştüğünü söylüyor. Vatandaş perişan. Çiftçiler girdi maliyetlerinin yüzde 300-400 arttığını söylüyor. Bir zirai ilaç bayini ziyaret ettim, buranın sahibi, 'Geçen sene şeker gübresini 80 liraya satıyordum, şu anda 400 lira oldu. Veresiyeyi kaldırdık. Sattığımızı yerine koyamıyoruz' dedi.

"REÇETE BELLİ: DEĞİŞİM"

Bir başka boya satan esnafımız, 'Ürünlerimi peşin satmak zorundayım. Sattığımı yerine koyamıyorum' diyor. Çiftçi gübre kullanamıyor. Geçen yıl kullandığı gübrenin dörtte birini kullanmış. Zirai ilaç kullanamıyor. Fiyatlar uçmuş gitmiş. Esnaf perişan, çiftçi perişan. Emekliler yolda soruyor, 'İkramiyelere neden zam yapılmadı' diye. Bunu bakana sormak lazım. 25 milyarı TL'yi bulamıyorsanız, 13 milyon emeklinin ikramiyesine zam yapamıyorsanız orada oturmayın, terk edin gidin. Esnaf dükkanlarında vatandaş elektriğini yakamıyor. Bir terzi, 'Elektrik kullanmak lüks oldu, işimizi yapamıyoruz' diyor. Vatandaş yanıyor, esnaf yanıyor, ülke yanıyor. Bunun reçetesi belli. Bu işin reçetesi, uzlaşma kültüründe, şiddet dili olmayan, denge denetlemenin ve hesap verilebilir bir Türkiye'nin yaşandığı demokratik parlamenter sistem. Türkiye'nin normalleşmesi lazım. Türkiye normalleşecek ve ekonomik güven endeksi 100'ün üzerine çıkacak. Bunun için de değişim lazım. Bu değişimin anahtarı da CHP'nin lokomotif olduğu Millet İttifakı."