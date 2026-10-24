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Aydın Yenipazar'da ilkokul öğrencileri sağlıklı beslenme kahvaltısında buluştu

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Aydın Yenipazar'da ilkokul öğrencileri sağlıklı beslenme kahvaltısında buluştu
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Aydın Yenipazar'da Merkez İlkokulu öğrencileri, sağlıklı beslenme farkındalığı için düzenlenen kahvaltıda öğretmenleri ve velileriyle buluştu. Etkinlikte sofraları gezen İlçe Milli Eğitim Müdürü Serkan Akyol öğrenci ve velilerle sohbet etti, emeği geçenlere teşekkür edildi.

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde Merkez İlkokulu öğrencileri, sağlıklı beslenme alışkanlıklarının kazandırılması amacıyla düzenlenen kahvaltı etkinliğinde öğretmenleri ve velileriyle aynı sofrada buluştu.

Yenipazar Merkez İlkokulu Okul Aile Birliği Başkanlığı tarafından öğrencilerde sağlıklı beslenme konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla sınıflar arası kahvaltı etkinliği düzenlendi. Öğrencilerin küçük yaşlardan itibaren dengeli ve düzenli beslenme alışkanlıkları kazanmalarını teşvik eden etkinlikte, sınıflar tarafından hazırlanan kahvaltı sofraları renkli görüntülere sahne oldu. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler aynı sofranın etrafında bir araya gelerek hem sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çekti hem de birlikte vakit geçirmenin mutluluğunu yaşadı. Sağlıklı yiyeceklerle hazırlanan kahvaltı sofralarında öğrenciler keyifli anlar yaşarken, etkinlik okul ve aile arasındaki dayanışmaya da katkı sağladı. Çocukların sağlıklı yaşam konusunda bilinçlenmelerine yönelik gerçekleştirilen programda, paylaşma ve birlikte hareket etme kültürü de ön plana çıktı.

Etkinliğe katılan Yenipazar İlçe Milli Eğitim Müdürü Serkan Akyol, sınıfların hazırladığı kahvaltı sofralarını dolaşarak öğrenciler ve velilerle sohbet etti. Öğrencilerin kahvaltı heyecanına ortak olan Akyol, etkinlik boyunca çocuklarla yakından ilgilendi. Yenipazar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, çocukların sağlıklı yaşam bilinci kazanmalarına katkı sunan etkinliğin hazırlanmasında emeği geçen Merkez İlkokulu Okul Aile Birliği Başkanlığına, okul yönetimine, öğretmenlere ve velilere teşekkür edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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