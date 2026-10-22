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Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 17 ilçede çapraz gıda denetimi başlattı

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Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 17 ilçede çapraz gıda denetimi başlattı
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Aydın'da 17 ilçedeki gıda satış ve toplu tüketim işletmelerine yönelik çapraz denetim başlatıldı. Hijyen, kayıt belgeleri ve saklama şartlarının kontrol edildiği denetimlerle tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıdaya erişim hedefleniyor.

Aydın'da tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıdaya erişimin sağlanması amacıyla 17 ilçedeki gıda satış ve toplu tüketim işletmelerine yönelik çapraz denetim seferberliği başlatıldı.

Aydın'da güvenilir gıda için 17 ilçede çapraz denetim seferberliği başlatıldı. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda 21 Ekim 2026 tarihinde başlatılan denetimlerde, gıda satış ve toplu tüketim işletmeleri hijyen şartlarından ürünlerin saklama şartlarına kadar birçok açıdan kontrol ediliyor. Denetimlerin kapsamı, ekiplerin kendi görev yaptıkları ilçelerin dışındaki işletmeleri de incelemesini içeriyor. Büyük, orta ve küçük ölçekli işletmelerin tamamını kapsayan çalışmalarda hijyen standartları, kayıt belgeleri, ürünlerin muhafaza şartları ve yürürlükteki mevzuata uygunluk titizlikle değerlendiriliyor. Tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıdaya erişimin güvence altına alınması hedeflenen çalışmaların, "Çiftlikten Sofraya Güvenli Gıda" anlayışıyla kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, sahada görev yapan gıda kontrol görevlilerine teşekkür ederek denetimlerin devam edeceğini duyurdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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