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Aydın İl Sağlık Müdürü Didim'de saha ziyaretleri gerçekleştirdi

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Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul saha ziyaretleri kapsamında Didim Altınkum Aile Sağlığı Merkezi ve Didim 3 No'lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nu ziyaret etti.

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul; hizmet sunum alanları ve yürütülen sağlık hizmetleri hakkında bilgi alarak aile hekimler ve Aile Sağlığı Merkezi çalışanları ile sohbet etti. Birinci basamak sağlık hizmetlerini hassasiyetle yürüten aile hekimlerine ve aile sağlığı çalışmalarına teşekkürlerini iletti ve kolaylıklar diledi. Didim 3 No'lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nu da ziyaret eden Şenkul, istasyonda görevli sağlık personelleri ile sohbet ederek personellere gayretli ve özverili çalışmaları nedeniyle teşekkür etti ve çalışmalarında kolaylıklar diledi. Şenkul'a ziyarette, Kamu Hastaneleri Hizmetleri, Sağlık Hizmetleri Başkanı ile Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı ve İl Ambulans Servisi Başhekimi eşlik etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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