Aydın İl Jandarma Komutanlığı Down Sendromu Farkındalık Günü Etkinliği

Aydın İl Jandarma Komutanlığı "Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü" dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, down sendromlu çocukları unutmadı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği, Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı, Köpek Tim Komutanlıkları ve Didim İlçe Jandarma Komutanlığınca 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü günü kapsamında Didim ilçesi Cemal Ergenekon Ortaokulu'nda eğitim gören down sendromlu çocukları ziyaret edildi. Samimi bir ortamda gerçekleştirilen ziyarette, çocuklara Türk bayrağı ve jandarma şapkası hediye edildi. - AYDIN