Aydın haber! Efeler Belediyesi Beş Mahalleyi Birbirine Bağlayan Toprak Yolu Asfaltladı

Edinilen Aydın gelişmesine göre Efeler Belediyesi’nin bünyesine kazandırdığı asfalt kaplama aracıyla tarım üreticilerinin sıklıkla kullandığı ve beş mahalleyi birbirine bağlayan toprak yol asfaltlandı.

Efeler Belediyesi'nin bünyesine kazandırdığı asfalt kaplama aracıyla tarım üreticilerinin sıklıkla kullandığı ve beş mahalleyi birbirine bağlayan toprak yol asfaltlandı.

Belediye'nin Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde sorumluluk alanında bulunan yolların bakım, onarım ve asfaltlama çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında; Dalama, Yeniköy ve Kocagür mahallelerinin ardından son olarak Tariş alanı ile Kuyulu Mahallesi arasındaki 13 kilometrelik yolda çalışmalara başlandı. Ovaeymir, Kadıköy, Işıklı, Şevketiye ve Kuyulu mahallelerini birbirine bağlayan ve üreticilerin yoğun olarak kullandığı toprak yol asfaltlandı.

Efeler Belediyesi envanterine eklenen son teknoloji ürünü sathi asfalt kaplama aracı, mayıs ayındaki tanıtımın ardından hizmete girmişti. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, araç sayesinde ilçenin uygun olan her bölgesinde, köy ve yayla yollarında asfaltlama çalışmaları yapacaklarını duyurmuştu. Yolu sıkça kullandıklarını söyleyen üreticiler, Başkan Atay'a verdiği sözü yerine getirdiği için teşekkürlerini iletti.