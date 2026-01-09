Köşk'te su ürünleri işletmeleri mercek altında

Aydın'ın Köşk ilçesinde su ürünleri avcılığı ve satışı yapılan işletmeler, tüketici sağlığı ve mevzuata uygunluk kapsamında denetimden geçirildi.

Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Bakanlık ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü talimatları doğrultusunda su ürünleri avcılığı ve satışı yapan işletmelere yönelik denetim gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde, mevzuata uygunluk, ürünlerin izlenebilirliği ve satış şartları titizlikle incelendi. Denetimlerin, hem tüketici sağlığının korunması hem de su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla yürütüldüğü belirtildi. Konu ile ilgili açıklamada bulunan Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü "Bakanlığımız ve İl Müdürlüğümüz talimatları doğrultusunda Su Ürünleri avcılığı ve satışı yapılan işletmelerde denetimlerimiz gerçekleştirilmiştir. Su Ürünleri kontrol ve denetimlerimiz İl Müdürlüğümüz koordinatörlüğünde devam edecektir" ifadeleri yer aldı. - AYDIN