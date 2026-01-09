Haberler

Köşk'te su ürünleri işletmeleri mercek altında

Köşk'te su ürünleri işletmeleri mercek altında
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Köşk ilçesinde su ürünleri avcılığı ve satışı yapan işletmeler, tüketici sağlığını korumak ve mevzuata uygunluğu sağlamak için denetlendi. Denetimlerin sürdürülebilirlik amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

Aydın'ın Köşk ilçesinde su ürünleri avcılığı ve satışı yapılan işletmeler, tüketici sağlığı ve mevzuata uygunluk kapsamında denetimden geçirildi.

Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Bakanlık ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü talimatları doğrultusunda su ürünleri avcılığı ve satışı yapan işletmelere yönelik denetim gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde, mevzuata uygunluk, ürünlerin izlenebilirliği ve satış şartları titizlikle incelendi. Denetimlerin, hem tüketici sağlığının korunması hem de su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla yürütüldüğü belirtildi. Konu ile ilgili açıklamada bulunan Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü "Bakanlığımız ve İl Müdürlüğümüz talimatları doğrultusunda Su Ürünleri avcılığı ve satışı yapılan işletmelerde denetimlerimiz gerçekleştirilmiştir. Su Ürünleri kontrol ve denetimlerimiz İl Müdürlüğümüz koordinatörlüğünde devam edecektir" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
En düşük emekli aylığı 20 bin TL oluyor

En düşük emekli aylığı için rakam kesinleşti
Hamaney: Geri adım atmayacağız, isyancılara tolerans yok

İran'da protestolar devam ederken Hamaney ateşe benzin döktü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda oyuna girince derbide kıyamet koptu: Florentino seni kovacak

Arda oyuna girince derbide kıyamet koptu: Florentino seni kovacak
Milyonlarca memurun merak ettiği soru yanıt buldu

Milyonlarca memurun merak ettiği soru yanıt buldu
Türkiye'den protestoların devam ettiği İran'a tüm uçuşlar iptal

Yola çıkacaklar dikkat! Türkiye'den o ülkeye uçuşlar tamamen iptal
Zeynep Yılmaz korku dolu anlar yaşadı! Fırtınanın orasında böyle kaldı

Zeynep Yılmaz'ın korku dolu anları! Fırtınanın ortasında böyle kaldı
Arda oyuna girince derbide kıyamet koptu: Florentino seni kovacak

Arda oyuna girince derbide kıyamet koptu: Florentino seni kovacak
Testi pozitif çıkan fenomen Mümine Senna Yıldız hüngür hüngür ağladı

Testi pozitif çıkan fenomen hüngür hüngür ağladı
Vekilin üstüne el yapımı patlayıcı fırlattılar! Korkunç saldırı kamerada

Vekile el yapımı patlayıcı fırlattılar! Dehşet anları kamerada