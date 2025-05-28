Aydın'da Orman Yangınlarına Karşı Önlemler Toplantısı

Aydın'da Orman Yangınlarına Karşı Önlemler Toplantısı
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Aydın'da orman yangınlarına yönelik alınacak tedbirler için ilgili kurumlar bir araya gelerek önleyici önlemleri değerlendirdi. Toplantıda kurumlar arası koordinasyon, meteorolojik verilerin kullanımı ve hızlı müdahale konuları ele alındı.

Aydın'da orman yangınlarına yönelik tedbirler alınmaya devam ederken ilgili kurum yetkilileri de bir araya gelerek alınacak önlemler konusunda toplantı gerçekleştirdi.

Yaz aylarında artış gösteren orman yangınlarına karşı önleyici tedbirlerin görüşüldüğü kurumlar arası değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya Aydın Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İl Müdürü Yalçın Mumcu, Meteoroloji İl Müdürü Cumhur Çolakoğlu, Orman İşletme Müdürü Engin Evcin ve İtfaiye Müdahale Şube Müdürü Şaban Gümüş katıldı. Toplantıda yangın riski yüksek dönemlerde kurumlar arası koordinasyonun artırılması, meteorolojik verilerin etkin şekilde kullanılması ve muhtemel yangınlara hızlı müdahale edilmesi konuları ele alındı. Yetkililer, alınacak önlemlerin sahaya yansıtılması ve vatandaşların da bilinçlendirilmesiyle birlikte, yaz aylarında meydana gelebilecek yangınların önüne geçmek hedefiyle çalışmaların aralıksız devam edeceğini vurguladı.

Konu ile ilgili Aydın Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Yaz aylarında meydana gelebilecek muhtemel orman yangınlarına karşı alınacak önlemler kapsamında İl Müdürümüz Yalçın Mumcu, Meteoroloji İl Müdürü Cumhur Çolakoğlu, Orman İşletme Müdürü Engin Evcin ve İtfaiye Müdahale Şube Müdürü Şaban Gümüş kurumlar arası değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda Yangın riski yüksek dönemlerde koordinasyonun güçlendirilmesi, meteorolojik verilerin etkin kullanımı ve hızlı müdahale konuları ele alındı" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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