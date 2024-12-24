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Aydın'da Genç Sada Kur'an-ı Kerim Yarışması il finali yapıldı

Aydın'da Genç Sada Kur'an-ı Kerim Yarışması il finali yapıldı
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Aydın'ın Köşk ilçesinde düzenlenen 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması il finalinde başarılı öğrenciler ödüllendirildi.

Aydın'ın Köşk ilçesinde Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması il finali gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı "Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma ve Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması" Aydın il finali Köşk İmam Hatip Lisesi organizasyonuyla Ayla Vural Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda yapıldı.

Konferans salonunda yarışma öncesi saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu. Yarışmalara geçilmeden önce Köşk İlçe Milli Eğitim Müdürü Selim Karataş açılış konuşması yaptı. Yarışamaya Köşk İmam Hatip Lisesi Okul Müdürü Kemal Başaran, okul yöneticileri, öğretmenleri ve çok sayıda öğrenci velisi katıldı.

Açılış konuşmasından sonra yarışma il seçici kurul üyeleri tanıtıldı ardından katılımcı öğrenciler Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma ve Hafızlık okumalarını yaptı. Yarışma sonunda ilk üç dereceye giren öğrencilere belgeler ve hediyeler verildi. Diğer öğrencilere ve danışman Öğretmenlerine katılım belgeleri verildi.

Yarışmada Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda, Nazilli Asımın Nesli Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Ahmet Tunahan Bezaniroğlu birinci, Mehmet Sofuoğlu İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Osman Bahadır Sağ ikinci, Köşk Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Aytekin Yuvacı ise üçüncü oldu. Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması'nda ise Aydın Adnan Menderes Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Yusuf Ali Şit birinci, Köşk Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Yusuf Mezek ise ikinci oldu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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