Aydın'da bayram öncesi denetimler sıklaştı - Haberler

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Aydın'da bayram öncesi denetimler sıklaştı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Aydın'da bayram öncesi denetimler sıklaştı

Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü gıda denetim ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde il genelinde tatlı, çikolata ve şeker üretimi yapan işletmelerde denetimlerini arttırdı.

Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü gıda denetim ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde il genelinde tatlı, çikolata ve şeker üretimi yapan işletmelerde denetimlerini arttırdı.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ramazan ayı boyunca devam eden denetimlerini, bayram öncesinde sıklaştırdı. Yaklaşan Şeker Bayramı öncesinde harekete geçen Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığının korunması, sofraların sağlıklı yiyecekle buluşması amacıyla gıda üretim, pasta, kadayıf ve tatlı üretimi yapan imalathaneler ile satış noktalarına yönelik denetimlerini sürdürüyor. Ekipler denetimlerini özellikle vatandaşların bayram alışverişlerinde yoğun olarak tercih ettiği iş yerlerinde yoğunlaştırdı. Denetimlerde hijyen koşulları, ruhsat, vergi levhası ve çalışanların temizliği konusunda incelemeler yapılıyor. Vatandaşların sağlığını korumak adına yoğun bir şekilde gerçekleştirilen denetimlerde kurallara ve hijyen koşullarına uymadığı tespit edilen firmalara ise idari işlem uygulandı. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ramazan, Bayram, Tarım, Aydın, Yerel, Haberler

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