Aydın Büyükşehir Belediyesi, Ata Tohumlardan Ürettiği Sebzeleri Halkla Buluşturuyor

SULTANHİSAR, AYDIN (ANKA) - Aydın Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınma hedefiyle hayata geçirdiği projeler kapsamında ata tohumlarıyla üretimini yaptığı sebzeleri, Halk Ege Et marketleri aracılığı ile halkla buluşturuyor.

Sultanhisar ilçesinde yer alan serasında yıl boyunca üretim yapan Büyükşehir Belediyesi, yerel ürünlere özel önem veriyor. Büyükşehir Belediyesi yerli ürünlerden Koçarlı Pembe Domates, Yenipazar Tatlı biber ve Aydın Karası Patlıcan'ın yeni sezonundaki ilk mahsullerini hasat ederek vatandaşlarla buluşturdu. Aydın Büyükşehir'nin üretici ve tüketiciyi aracısız olarak bir araya getirdiği Halk Ege Et marketlerindeki raflarda yerini alan sebzelere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

"YERLİ MALI YURDUN MALI, HER TÜRK BUNU KULLANMALI"

Halk Ege Et marketlerinden alışveriş yapan vatandaşlardan Kadriye Olgunca, ata tohumlarından üretilen organik sebzeler hakkında, "Organik olmaları bizim için daha güvenli ve her yönden daha sağlıklı. Belirli yerlerde değil her tarafta yerli tohumlarımızın olması lazım. Yerli malı yurdun malı, her Türk bunu kullanmalı" diye konuştu.

"GELİŞTİRDİĞİMİZ TARIMSAL HAMLENİN TÜM ŞEHİRLERİMİZDE FİLİZLENECEĞİNE İNANIYORUM"

Ata tohumları ile üretim yapmanın hem üretici, hem de tüketici için önemli olduğuna dikkat çeken Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, ise şunları söyledi:

"Üretici ata tohumunu tercih ederse, elde ettiği ürünlerden alacağı tohumları bir sonraki ekimde yeniden kullanabiliyor. Bu ekonomik ve sürdürülebilir bir yöntemdir. Tüketiciler ise doğal ve sağlıklı ürünler ile buluşmuş oluyor. Halk Ege Et marketlerindeki ilgi gösteriyor ki bu ürünlere vatandaşlarımız rağbet ediyor. 8 yıldan bu yana ata tohumlarını koruduk, ürün çeşitliliğini sağladık ve bereketli topraklarımızda üreterek vatandaşlarımıza sunduk. Aynı zamanda bu tohumları ülkenin dört bir yanındaki vatandaşlarımıza gönderdik. Bununla birlikte sadece üretici değil, vatandaşlarımızda üretsin diye her yıl milyonlarca fide dağıtıyoruz. Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak sahiplendiğimiz ve geliştirdiğimiz bu tarımsal hamlenin tüm şehirlerimizde filizleneceğine inanıyorum."