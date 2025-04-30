Erdoğan: Yarısı Bizden kampanyasındaki destek miktarı 875 bin TL oldu

Erdoğan'dan kentsel dönüşüm müjdesi! Hibe tutarı artırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan güvenlik kameralarının bantlanmasına ilk tepki

Ne diyeceği merak ediliyordu! Erdoğan'dan bu görüntülere ilk tepki
Evlenecek çiftlere destek kampanyasının detayları! Markalar ve indirim oranları netleşti

İmzalar atıldı! İşte evleneceklere indirim yapacak 20 firma
İBB'ye yönelik operasyonda Dilek İmamoğlu'nun abisi de tutuklandı

İBB'ye yönelik ikinci dalgada Dilek İmamoğlu'na bir şok daha

Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nde Acil Durum Tatbikatları Gerçekleştirildi

Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nde Acil Durum Tatbikatları Gerçekleştirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nde Mavi Kod, Beyaz Kod ve Pembe Kod uygulamalarına yönelik acil durum tatbikatları başarıyla yapıldı. Hastane, bu tatbikatlarla hasta ve sağlık çalışanlarının güvenliğini artırmayı hedefliyor.

Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nde, sağlıkta kalite standartları kapsamında Mavi Kod, Beyaz Kod ve Pembe Kod uygulamalarına yönelik acil durum tatbikatları başarıyla gerçekleştirildi.

Kalite Yönetim Birimi koordinasyonunda yapılan tatbikatlarda; Mavi Kod (hayati risk), Beyaz Kod (sözel/fiziksel şiddet) ve Pembe Kod (çocuk kaybolması veya kaçırılması) senaryoları üzerinden ekiplerin müdahale süreçleri test edildi. Olumsuzlukların önüne geçebilmek ve hasta ile sağlık çalışanlarının güvenliğini en üst düzeyde sağlamanın amaçlandığı tatbikatta senaryo gerçeğini aratmadı.

Konuyla ilgili Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nden yapılan paylaşımda, "Tatbikatlar, potansiyel olumsuz durumların önlenmesine yöneliktir ve temel olarak hastalar ile sağlık çalışanlarının güvenliğini garanti altına almayı hedefler. Acil durumlar karşısında hazırlıklı olmak, bu çalışmaların en önemli yönlerinden biridir ve doğrudan hasta memnuniyetini artırmaktadır. Tatbikatlar sayesinde ekiplerin müdahale süreci değerlendirilmiş, personelin farkındalığı artırılmış ve belirlenen süre içinde olay yerine ulaşım sağlanmıştır. Eksiklikler tespit edilerek gerekli iyileştirmeler yapılmış, acil durumlara hazırlık seviyesi güçlendirilerek, sağlık hizmetlerimizin kalitesini sürekli iyileştirmekteyiz. Tatbikatların başarılı bir şekilde tamamlanmasında emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.