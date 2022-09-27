Üye Girişi
Haberi Paylaş

Avrupa şampiyonu Aleyna coşku ile karşılandı

Yerel Haberler

- Avrupa şampiyonu Aleyna coşku ile karşılandı İspanya'da gerçekleştirilen U15 yaş Avrupa Badminton Şampiyonasında Tek Bayanlarda Avrupa şampiyonu olan Aleyna Korkut, spor hayatına başladığı ve antrenmanlarını yaptığı Yıldırım Akbulut Spor Salonunda büyük bir coşku içerisinde karşılandı.

- Avrupa şampiyonu Aleyna coşku ile karşılandı

ERZİNCAN - İspanya'da gerçekleştirilen U15 yaş Avrupa Badminton Şampiyonasında Tek Bayanlarda Avrupa şampiyonu olan Aleyna Korkut, spor hayatına başladığı ve antrenmanlarını yaptığı Yıldırım Akbulut Spor Salonunda büyük bir coşku içerisinde karşılandı.

Düzenlenen karşılama törenine Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu, antrenörler, milli sporcunun ailesi ve sporcular katıldı. Çiçekler ve Türk bayrakları ile karşılanan milli sporcu Aleyna Korkut, Avrupa şampiyonu olarak Erzincan'a dönmenin gururunu yaşadığını ifade etti.

İspanya'da gerçekleştirilen U15 yaş Avrupa Badminton Şampiyonasına milli takımda mücadele eden Erzincanlı sporculardan Nisanur Çimen ve Gökay Göl ise daha çok çalışarak bundan sonraki müsabakalarda derece ile döneceklerini ifade ettiler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Akbuğa - Yerel

Yıldırım Akbulut İspanya Korkut Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title