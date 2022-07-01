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Atıl araziler karpuz ve kavunla buluştu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Atıl araziler karpuz ve kavunla buluştu

Kepez Belediyesi'nin atıl haldeki toprakları tarım arazine dönüştürdüğü Antalya Orman Çiftliği'nde yaz sezonu ekimi başladı.

Kepez Belediyesi'nin atıl haldeki toprakları tarım arazine dönüştürdüğü Antalya Orman Çiftliği'nde yaz sezonu ekimi başladı.

Kışın buğday ekilen Antalya Orman Çiftliği'nin bereketli topraklarına, yaz mevsimi ile beraber karpuz ve kavun ekimine başlandı. Ekim öncesi toprak sürülerek, havalandırıldı ve ardından sulama sistemi döşendi. İlk önce toprak suyla buluşturuldu, ardından da Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından ekime başlandı. Antalya Orman Çiftliği'nin her bir karesine karpuz ve kavun fidanları özenle ekildi.

Kepez Belediyesi, tarıma kazandırdığı Antalya Orman Çiftliği'nde ilk buğday ekimi gerçekleştirmişti. Buğday ekiminden elde edilen hasadı Döşemealtı'nın Kevşirler, Ilıca ve Kovanlık Mahallelerinde tarlaları yanan çiftçilerle paylaşmıştı. Çiftlikten hasat edilen buğdaydan elde edilen un da ihtiyaç sahiplerinin sofralarına ekmek oldu. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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