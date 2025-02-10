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Atatürk İlkokulu'ndan İsmail Değirmenci'ye Anma Etkinliği

Atatürk İlkokulu'ndan İsmail Değirmenci'ye Anma Etkinliği
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Kütahya'nın Hisarcık ilçesindeki Atatürk İlkokulu, vefat eden Müdür Yardımcısı İsmail Değirmenci'yi ölüm yıl dönümünde anarak, öğrencilerine irmik tatlısı ikram etti ve dualar etti.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde bulunan Atatürk İlkokulu, iki yıl önce vefat eden Müdür Yardımcısı İsmail Değirmenci'yi ölüm yıl dönümünde andı. Okul idaresi ve öğretmenler, Değirmenci'nin anısına öğrencilere irmik tatlısı ikram etti.

Eğitim camiasının sevilen isimlerinden olan ve 43 yıl öğretmenlik yapan İsmail Değirmenci, iki yıl önce geçirdiği beyin kanaması sonucu 63 yaşında hayatını kaybetmişti.

Son olarak görev yaptığı Atatürk İlkokulu'nda düzenlenen anma etkinliğinde, okul yönetimi ve öğretmenlerin katkılarıyla tüm öğrencilere irmik tatlısı dağıtıldı ve merhum öğretmen için dualar edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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