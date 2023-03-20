Ataşehir'in Yeni Çamlıca, Mevlana ve Mimar Sinan Mahalleleri'nin Mülkiyet Sorunu Çözüme Kavuşuyor

İstanbul'un Ataşehir ilçesine bağlı Yeni Çamlıca, Mevlana ve Mimar Sinan Mahalleleri’ni yakından ilgilendiren, yaklaşık 51 yıldır devam eden mülkiyet sorunu çözüme kavuşuyor. 3 mahallenin mülkiyet sorunu Ataşehir Belediyesi tarafından 2981 Sayılı Kanun kapsamında yapılan “İmar Islah Planı Uygulaması” (Parselasyon Planı) Belediye Encümeni’nin onayından sonra İBB Encümeni'nden de onaylanarak bir ay süreyle askıya çıkarıldı.

İstanbul'un Ataşehir ilçesine bağlı Yeni Çamlıca, Mevlana ve Mimar Sinan Mahalleleri'ni yakından ilgilendiren, yaklaşık 51 yıldır devam eden mülkiyet sorunu çözüme kavuşuyor. 3 mahallenin mülkiyet sorunu Ataşehir Belediyesi tarafından 2981 Sayılı Kanun kapsamında yapılan "İmar Islah Planı Uygulaması" (Parselasyon Planı) Belediye Encümeni'nin onayından sonra İBB Encümeni'nden de onaylanarak bir ay süreyle askıya çıkarıldı.

Ataşehir İlçe Kadastro Müdürlüğü ve Ataşehir İlçe Tapu Müdürlüğü'nce işlemlere başlanarak ortalama 2 - 3 ay içerisinde Tapu Tescil İşlemleri'nin tamamlanması sonrasında tapu dağıtımı, Ataşehir Belediyesi ve İBB tarafından yapılacak.

51 yıllık mülkiyet sorununun çözüme kavuşacağını söyleyen Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, "Başta İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu olmak üzere emeği geçen Ataşehir ile İBB Meclis Üyelerine teşekkür ederim. Ataşehirimize hayırlı olsun" dedi.

51 YILLIK SORUNDA SONA YAKLAŞILDI

Ataşehir Belediyesi tarafından Yeniçamlıca Mevlana ve Mimar Sinan Mahalleleri'ni kapsayan mülkiyet sorunun çözümü çalışmaları sırasında 07- 16 Şubat 2022 tarihleri arasında Yeni Hayat Gençlik Merkezi'nde arsa hisse oranları, parsel malikleri dağıtımları, arsa sınırları ile ilgili 14 günlük askı süreci gerçekleştirilmişti.

Askı sürecinin ardından Ataşehir Belediyesi tarafından hak sahibi vatandaşların itirazları ve teknik hatalar giderilerek, Ataşehir Belediyesi Encümenine kararın onaylanması için havale etti. Encümen üyelerinin kararı onaylamasının ardından üç mahalleyi kapsayan karar, İBB Encümenine gönderildi.

15 Mart 2023 tarihinde gerçekleşen İBB Encümen toplantısında Ataşehir'in Yeniçamlıca, Mevlana ve Mimar Sinan Mahalleleri'ni kapsayan "İmar Islah Planı Uygulaması" (Parselasyon Planı), 2981 Sayılı Kanuna göre Ataşehir Belediyesi'nce işlem tesis etmesi uygun görülerek karar alındı. Karar Ataşehir Belediyesi'ne gönderilmesi ile Zabıta Müdürlüğü'nün Girişinde (-1 Kat) bir ay süreyle askıya çıkarıldı.

Bilgi almak için müracaat edecek vatandaşların ve maliklerin; kimlikleri, eski tapuları veya malik adına vekalet ile müracaat etmeleri gerekiyor. Kişisel verilerin güvenliği kanunu (KVKK) kapsamında tapu maliklerine bilgi verilecek parselasyon paftaları ise askıda incelenebilecek.

Akabinde Ataşehir İlçe Kadastro Müdürlüğü ve Ataşehir İlçe Tapu Müdürlüğünce işlemlere başlanarak ortalama 2 - 3 ay içerisinde Tapu Tescil İşlemleri'nin tamamlanması sonrasında tapu dağıtımı, Ataşehir Belediyesi ve İBB tarafından yapılacak.