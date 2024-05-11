Üye Girişi
Haberler

Aslanapa Kaymakamı Yangın Mağdurlarını Ziyaret Etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aslanapa Kaymakamı Sezai Demirci, Saray köyünde meydana gelen yangın sonrası evi kullanamaz hale gelen Ramazan Yüksel ve ailesine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Aslanapa Kaymakamı Sezai Demirci, Saray köyünde meydana gelen yangın sonrası evi kullanamaz hale gelen Ramazan Yüksel ve ailesine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Kaymakam Demirci, İlçe Jandarma Komutanı Önder Gülez ve SYDV Müdür Vekili Serhat Bardak ile birlikte Saray köyünde meydana gelen yangın sonrası evi kullanamaz hale gelen Ramazan Yüksel ve ailesine geçmiş olsun ziyareti gerçekleştirerek, incelemelerde bulundu.

Ziyarette, devletin her zaman yanlarında olduğunu söyleyen Kaymakam Demirci, desteklerinin devam edeceğini belirtti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ramazan Yüksel Sezai Demir Aslanapa Demirci Saray Acil Durum Yerel Haberler Yerel Yaşam Güncel Haberler

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın cevapsız bıraktığı soru: Koruma sayınız arttı mı?

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın cevapsız bıraktığı soru: Koruma sayınız arttı mı?

 Yer: Diyarbakır! Genelev patronunun beyzbol sopasıyla saldırdığı müşteri ölümle pençeleşiyor

Yer: Diyarbakır! Genelev patronunun beyzbol sopasıyla saldırdığı müşteri ölümle pençeleşiyor

 Kürt kökenli vatandaşlarla yapılan ankette çarpıcı sonuçlar! Listede Demirtaş ve İmamoğlu yarışı var

Kürt kökenli vatandaşlarla yapılan ankette çarpıcı sonuçlar! Listede Demirtaş ve İmamoğlu yarışı var

 Suriyeli çoban, emekli zabıta amiri olan patronunu öldürdü

Suriyeli çoban, emekli zabıta amiri olan patronunu öldürdü
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title