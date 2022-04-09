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Aşkale'de hayvan hastalıkları inceleniyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Aşkale'de hayvan hastalıkları inceleniyor

Erzurum'un Aşkale ilçesinde hayvancılık yapan vatandaşların son zamanlarda hayvanlarda görülen hastalık üzerine uzman ekipler tarafından incelemeler yapıldı.

FATİH, İSTANBUL (İHA) - Erzurum'un Aşkale ilçesinde hayvancılık yapan vatandaşların son zamanlarda hayvanlarda görülen hastalık üzerine uzman ekipler tarafından incelemeler yapıldı.

Aşkale genelinde hayvancılık yapan vatandaşların son zamanlarda artan hayvan hastalıkları şikayetlerini Erzurum Enstitüsü Müdürü Ediz Kağan Özgen, Aşkale Tarım Müdürü Fatih Kalkan ve Veteriner Hekimler vatandaşlar ile bir araya gelerek onları dinlediler.

Mahalle ve köylerdeki işletmelerden, konuya ilişkin çeşitli numuneler ve kan örnekleri aldılar.

Enstitü de yapılacak olan incelemelerden çıkacak sonuçlara göre hareket edilecek. - ERZURUM

Aşkale'de hayvan hastalıkları inceleniyor

Aşkale'de hayvan hastalıkları inceleniyor

Aşkale'de hayvan hastalıkları inceleniyor

Aşkale'de hayvan hastalıkları inceleniyor

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Veteriner, Erzurum, Fatih, Tarım, Yerel, Haberler

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