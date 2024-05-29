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Artvin'de Yaralı Dağ Keçisine Sahip Çıkan Kadın

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Artvin'de yaşayan Emine Büyükdağ, eşi ile yol kenarında yaralı halde bulduğu dağ keçisini ekiplere teslim edene kadar başından bir an olsun ayrılmadı. Büyükdağ, ürkek yaralı dağ keçisini başını okşayarak, 'Benim güzel kızım, anne kurban olsun sana' diye severek sakinleştirdi.

Artvin'de yaşayan Emine Büyükdağ, eşi ile yol kenarında yaralı halde bulduğu dağ keçisini ekiplere teslim edene kadar başından bir an olsun ayrılmadı. Büyükdağ, ürkek yaralı dağ keçisini başını okşayarak, "Benim güzel kızım, anne kurban olsun sana" diye severek sakinleştirdi.

Artvin'de otomobille köylerine doğru seyahat eden Emine ve Ali Rıza Büyükdağ çifti, Deriner 2 Tüneli çıkışında yol kenarında bir dağ keçisi gördü. Ali Rıza Büyükdağ, aracını durdurup keçinin yanına gitti. Ayağa kalkamayan dağ keçisinin yaralı olduğunu fark eden Büyükdağ çifti, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Artvin Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Ekipler bölgeye gelene kadar yaralı dağ keçisini güvenli alana alan çift, başında beklemeye başladı. Emine Büyükdağ, başından bir an olsun ayrılmadığı yaralı dağ keçisine su ve ekmek verdi. Korkmuş halde olan yaralı keçiyi severek sakinleştirmeye çalışan Büyükdağ, "Benim güzel kızım. Anne kurban olsun sana. Çokta ateşi var, canı da yanmış kızımın" diyerek sevdi.

Bir süre sonra olay yerine gelen DKMP Artvin Şube Müdürlüğü ekipleri, yaralı dağ keçisini tedavisi yapılmak üzere veteriner kliniğine götürdü. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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