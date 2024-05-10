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Artvin'de Eğitim Sen Üyeleri Şiddeti Protesto Etti

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Artvin'de Eğitim Sen üyeleri, eğitim emekçilerine yapılan şiddeti protesto etti. Okullardaki şiddetin nedenleri ortaya çıkarılmalı ve eğitim emekçilerinin can güvenliği sağlanmalıdır.

UĞUR İSTANBULLU

(ARTVİN)- Artvin'de Eğitim Sen üyeleri eğitim emekçilerine yapılan şiddeti protesto etti. Eğitim Sen üyesi Alev Hanoğlu Erdem, "Okullardaki şiddetin arkasındaki nedenler ortaya çıkarılmalı, eğitim emekçilerinin can güvenliği sağlanmalıdır. Okullarda yaşanan şiddet olaylarındaki korkutucu tırmanışı engellemek için bir an önce eğitimde şiddet yasası çıkarılmalıdır. Failler toplumun vicdanını rahatlatacak ve yeni olaylar açısından caydırıcı olacak şekilde cezalandırılmalıdır" dedi.

Artvin'de Eğitim Sen üyeleri İstanbul'da bir okulda öğrencisi tarafından öldürülen okul müdürü İbrahim Oktugan için bir günlük iş bırakma eylemi ve basın açıklaması yaptı.

"YAPILAN AÇIKLAMALAR İNANDIRICILIKTAN UZAK"

Alev Hanoğlu Erdem tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugüne kadar eğitimden sorumlu olanların yaptıkları açıklamalarda eğitimde yaşanan olumsuzlukların sorumlusu olarak öğretmenleri göstermesi, CİMER uygulamasının bizlere karşı bir sopaya dönüştürülmesi, MEB'in eğitimde yaşanan sorunlara çözüm üretmek yerine öğretmenleri ve idarecileri veli/öğrenci karşısında tek muhatap olarak bırakması, bugün yaşananlara zemin oluşturmuştur. Bizleri hedef haline getirenler her fırsatta emeğimizi küçümseyenler, mesleğimizi itibarsızlaştıranlardır. Kaldı ki Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in İbrahim öğretmenimizin cenazesine dahi katılmaması Bakanlığın öğretmenine verdiği değerin en açık göstergesidir. Apar topar öğretmene şiddetle ilgili açıklamalar yapıp inandırıcılıktan uzak üzüntü cümleleri kuranların aslında neleri saklamak istediklerinin farkındayız. Mesela bahsi geçen öğrencinin normal şartlarda psikolojik desteğe yönlendirilip örgün eğitimden uzak tutulması gerekirken özel okula kabul edilmesi, lise öğrencisinin istediği zaman bir silah alabilmesi, uyum programları olmadan yabancı uyruklu öğrencilerin doğrudan örgün eğitime alınması gibi sorulardan kaçınıldığı için mi bu telaş? ya da özellikle son bir yılda artan şiddet olaylarına karşı ciddi bir yaptırım uygulanmaması mı?

"OKULLAR TOPLUMUN AYNASI VE YANSIMASIDIR"

Eğitim ulusal bir meseledir ve eğitim öğretimde yaşanan sorunlara ancak ulusal ölçekte bütün paydaşların katkı sağlamasıyla çözüm bulunabilir. Okullardaki şiddetin arkasındaki nedenler ortaya çıkarılmalı, eğitim emekçilerinin can güvenliği sağlanmalıdır. Okullarda yaşanan şiddet olaylarındaki korkutucu tırmanışı engellemek için bir an önce eğitimde şiddet yasası çıkarılmalıdır. Failler toplumun vicdanını rahatlatacak ve yeni olaylar açısından caydırıcı olacak şekilde cezalandırılmalıdır. Özel ya da devlet okulu fark etmeksizin derhal tüm okulların güvenliği sağlanmalıdır. Ahlak bekçiliğine soyunan RTÜK'ün toplumsal şiddeti başlıca gündemi haline getirip, mafya ve suç temalı TV yapımlarını denetlemesi sağlanmalıdır. İçine bin bir tane gereksiz ve hatta zararlı içeriklerle doldurulan müfredat yerine şiddetin çağdışı ve yanlış olduğunu öğreten, toplumsal yaşam dersleri içeren öğretim programları hazırlanmalıdır. Okullar toplumun aynası ve yansımasıdır."

Kaynak: ANKA / Yerel

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