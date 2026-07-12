Işıklı Mahallesi'ndeki kırsal afet konutlarında sona gelindi
Hatay'ın Arsuz ilçesinde Kaymakam Fatih Eroğlu, Işıklı Mahallesi'nde yapımı süren 18 kırsal afet konutunda incelemelerde bulundu. Konutların tamamlanmasıyla afetzedelerin güvenli yaşam alanlarına kavuşacağı belirtildi.
Arsuz Kaymakamı Fatih Eroğlu, Işıklı Mahallesi'nde yapımı devam eden kırsal afet konutlarında incelemelerde bulunarak çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.
Asrın felaketinin yaşandığı Hatay'da depremin izleri silinmeye devam ediyor. Arsuz Kaymakamı Fatih Eroğlu, Işıklı Mahallesi'nde yapımında son aşamaya gelen 18 kırsal afet konutunda yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek AFAD ve yüklenici firma yetkililerinden proje hakkında bilgi aldı.
Kaymakam Eroğlu, konutların tamamlanmasıyla birlikte afetzede vatandaşların güvenli ve modern yaşam alanlarına kavuşacağını belirtti. - HATAY