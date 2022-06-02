Antalya Büyükşehir'den Afetzede Çiftçiye Sera Naylonu Desteği - Haberler

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli İlçesi Küçüklü ve Kayabaş mahallelerinde hortum nedeniyle seraları zarar görmüş 14 üreticiye sera naylonu yardımında bulundu. Üreticiler ekonomik şartlar nedeniyle naylonları alma imkanlarının olmadığını belirterek, destek sözünü yerine getiren Başkan Muhittin Böcek'e teşekkür etti.

Korkuteli Küçüklü ve Kayabaş mahallelerinde geçen aylarda meydana gelen hortum felaketinin ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından hasar tespit çalışması yapıldı. Raporlar doğrultusunda destekte bulunulmasına karar verilen 14 üreticiye 20 dekarlık sera naylonu teslim edildi.

"CANI GÖNÜLDEN TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Küçüklü Mahallesi Meydanı'nda naylonlarını Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı yetkililerinden teslim alan 14 üretici, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek'e bu zor günlerinde kendilerine destek olduğu için teşekkür etti.

Üretici Mehmet Kavlak, "Sağ olsun Büyükşehir Belediyemiz çiftçisine sahip çıktı. Bugün naylonlarımızı teslim aldık. Canı gönülden teşekkür ediyoruz. Lafta kalır dendi ama ben Muhittin Başkanımızın bize sahip çıkacağından emindim. Başkanımız çiftçisinin ve halkının yanında durduğunu kanıtlamıştır" dedi.

"BAŞKAN BÖCEK, SÖZÜNÜ TUTTU"

Üreticilerden Duran Ersoy ise daha önce böyle bir yardım görmediklerini belirterek, "Afetin ardından gelen seralarımıza baktı gitti. Muhittin Başkanımızı biliyoruz. Böyle insanları Allah başımızdan eksik etmesin. Çiftçiyi destekleyeceğim, mazotu bedava vereceğim diyenleri çok görüyoruz. Çay bardağı bitesiye vaatler bol oluyor. Ama Muhittin Başkan sözünü yerine getirdi" diye konuştu.

ANKA / Yerel