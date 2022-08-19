Ankara yerel haberleri | Ankara'daki restoranlarda gıda denetimi yapıldı

Ankara haber... Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol görevlilerince gıda işletmelerinde yapılan denetimlerde asgari teknik ve hijyenik şartlara uygun olmayan işletmelere idari yaptırım uygulandı.

Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol görevlilerince gıda işletmelerinde yapılan denetimlerde asgari teknik ve hijyenik şartlara uygun olmayan işletmelere idari yaptırım uygulandı.

Vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşması için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yıl boyu sürdürülen gıda denetimleri çerçevesinde Ankara'da bulunan gıda işletmelerinde de denetim gerçekleştirildi. Ankara İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz ve 250 gıda kontrol görevlisince toplu tüketim yerlerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde ürünlerin son tüketim tarihi, katkı maddeleri, taklit, tağşiş yönleri ile asgari teknik ve hijyenik şartlara uygunluğu gibi konular incelendi. Gıda işletmelerinden ürün numuneleri alınarak, işletmelerin kayıt belgeleri, çalışanların hijyen eğitim sertifikaları, haşereyle mücadele için ilaç uygulamaları kontrol edildi. Alınan numuneler incelenmek üzere laboratuvarlara gönderildi. Denetim gerçekleştirilen bir restorana hijyen noktasındaki uygunsuzluktan ötürü idari yaptırım uygulanırken, diğer firmaya ise hem hijyen hem de çalışanların hijyen eğitim sertifikaları olmadığından dolayı idari yaptırım uygulandı. Aynı zamanda firmaların gıda noktasında eksik olduğu durumlardan ötürü yetkililerce uyarılar yapıldı.

Denetimler sırasında açıklama yapan Ankara İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz, "Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından halk sağlığının korunması ve tüketicinin sağlıklı gıdaya ulaşması amacıyla gıda denetimler yıl boyu aralıksız olarak devam etmektedir. Bugün de 81 ilimizde gıda denetimleri devam ediyor. Ankara'da özellikle sokak lezzetlerinin yoğun olarak tüketildiği bölgelerde Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri şu anda denetim yapmakta. Ankara'da 250 civarında gıda kontrol görevlisi şu anda bu denetimlere katılmaktadır" dedi.

Korkmaz, halk sağlığı için denetimlerin düzenli olarak süreceğini belirterek, "Vatandaşın gıdayla ilgili sorunla karşılaştığı zaman Tarım ve Orman Bakanlığına şikayet ve isteklerini bildirebilirler. Anında ekiplerimiz gerekli incelemeyi yapmaktadırlar. Gıda kontrol görevlilerimiz bu denetimleri yapıyorlar ama en büyük denetçi tüketicidir" diye konuştu.

11,5 milyon lira idari yaptırım cezası uygulandı

Vatandaşların sağlıklı gıdaya ulaşması amacıyla yıl boyu gerçekleştirilen denetimlerde 60 bin gıda denetimi yapıldı. Bu denetimlerden alınan 2 bin 800 gıda numunesinin 200'ü olumsuz çıktı. Denetim yapılan işletmelerin 470 tanesine yaklaşık 11,5 milyon lira idari yaptırım uygulandı. - ANKARA