Ankara yerel haberi: Ankara Büyükşehir'in Balâ Bölgesindeki Drenaj Çalışmaları Sürüyor

Ankara habere göre Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Balâ ilçesine bağlı Büyükcamili, Küçükcamili ve Kesikköprü mahallelerinde toprağın üretkenliğini artırmak amacıyla başlatılan 30 kilometrelik drenaj çalışmasının 23 kilometresi tamamlanarak, çalışmanın sonuna gelindi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Bala ilçesine bağlı Büyükcamili, Küçükcamili ve Kesikköprü mahallelerinde toprağın üretkenliğini artırmak amacıyla başlatılan 30 kilometrelik drenaj çalışmasının 23 kilometresi tamamlanarak, çalışmanın sonuna gelindi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Bala ilçesine bağlı Büyükcamili, Küçükcamili ve Kesikköprü mahallelerinde başlattığı 30 kilometrelik drenaj çalışmasında sona yaklaştı.

KALAN 7 KİLOMETRE KISA SÜREDE TAMAMLANACAK

Toprağın üretkenliğini artırmak, fazla taban suyunun ve yağış sularının kontrollü olarak arazi dışarısına iletilmesi amacıyla bölgede hummalı bir çalışma yürüten Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, kalan 7 kilometredeki çalışmaları da kısa sürede bitirmeyi hedefliyor.

Çalışmaların 23 kilometresini tamamladıklarını ve kalan 7 kilometrelik kısımda çalışmalara devam ettiklerini belirten Ziraat Mühendisi Ali İlker Koçak, şu bilgileri verdi:

"Bala ilçesi Büyükcamili, Küçükcamili ve Kesikköprü mahallelerinde toprağın üretkenliğini artırmak, fazla taban suyunun ve yağış sularının kontrollü bir şekilde tahliyesini sağlamak amacıyla 30 kilometre drenaj kanal temizliği ve kapanmış drenaj kanallarının açılması hizmetini yapmaktayız. Projenin tamamlanmasıyla arazide gözlemlenen tuzluluk ve taşkın risklerini en aza indirmeyi amaçlamaktayız."

Yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle muhtarları ise şunları söyledi:

-Nevzat Konukcu (Küçükcamili Mahalle Muhtarı): "Ankara Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarından çok memnunuz. Özellikle kırsal kalkınmanın bizim köye ve civar mahallelere çok büyük faydası var. Drenaj, tohum, mazot bize çok büyük desteği var. Drenaj çalışmasının da bize çok büyük faydası var. Kullanılmayan arazilerimiz o drenaj sayesinde kullanılmaya başlandı. Acı suyunu çekmeye başladı o da bizi çok rahatlattı. Motor ve traktörlerin geçemediği yollarımıza boru döşendi o da çok güzel oldu. Büyükşehirin çalışmalarından çok memnunuz."

-Hatip Aydoğan (Büyükcamili Mahalle Muhtarı): "Kırsal kalkınma çalışmalarından ve projelerinden çok memnunuz. Bugüne kadar görmediğimiz, alamadığımız hizmeti alıyoruz. Drenaj kanallarıyla ilgili 17 bin dönüm arazimiz bu çalışmalarla kurtarılmıştır. Köyümüze ayrıca hayvan yalakları, tohum desteği, nohut gibi projeleri benimsiyoruz, çok memnunuz."