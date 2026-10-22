Ankara mahreçli haberdeki bir kare kaynağından iptal edildi, özür dilendi

Ankara mahreçli haberdeki bir kare kaynağından iptal edildi, özür dilendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bugün saat 13.14'te Ankara mahreçli servis edilen haberdeki bir karenin kaynağından iptal edildiği duyuruldu. Özür dilenerek haberde an itibarıyla mevcut fotoğrafların kullanılması hususu abonelerin dikkatine sunuldu.
Bugün saat 13.14'te Ankara mahreciyle servis edilen "Ankara'da korsan taksici arkadaşlar arasındaki husumet cinayetle sonlandı" başlıklı haberin bir karesi kaynağından iptal edilmiştir. Özür diler, haberde an itibariyle mevcut bulunan fotoğrafların kullanılması hususunu abonelerimizin dikkatine sunarız.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı