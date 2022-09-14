Ankara haber... Çankaya Belediyesi Kent Tarım'da Sonbahar Dönemi Başlıyor

Edinilen Ankara haberine göre Çankaya Belediyesi Kent Tarım Hobi Evleri'nde 2022 Sonbahar Dönemi eğitimleri, 21 Eylül’de başlıyor. Mutlukent ve Ata Mahalleleri'nde bulunan merkezlerde verilecek eğitimlerden ücretsiz olarak yararlanmak isteyen Çankayalılar için başvuru süreci devam ediyor.

Çankaya Belediyesi Kent Tarım Hobi Evleri'nde 2022 Sonbahar Dönemi eğitimleri, 21 Eylül'de başlıyor. Mutlukent ve Ata Mahalleleri'nde bulunan merkezlerde verilecek eğitimlerden ücretsiz olarak yararlanmak isteyen Çankayalılar için başvuru süreci devam ediyor.

Çankaya Belediyesi'nin Mutlukent ve Ata Mahalleleri'nde bulunan Kent Tarım Hobi Evleri'nde 2022 yılı Sonbahar Dönemi için ilk ders, 21 Eylül'de başlıyor. Temel sebze yetiştiriciliği ile ilgili eğitimlerinin verileceği merkezlerde kayıtların tamamlanmasının ardından ders başı yapılacak.

TEMEL SEBZE YETİŞTİRİCİLİĞİ İLE İLGİLİ BİLGİLER VERİLECEK

Eylül ve Ekim aylarında "Yerel Tohumun Önemi Nedir?", "Tohumdan Fideye Yolculuk", "Günlük Sebze Hazırlığı", "Ispanak, Soğan, Turp, Brokoli, Pırasa, Havuç Nasıl Yetiştirilir?" ve "Evde Kompost Yapımı" konularının anlatılacağı eğitimler, kasım ayında işlenecek "Organik Pazar Gerçekten Organik mi?", "Asma Budaması", "Meyve Ağaçlarında Budama" ile "Gül ve Çalı Grubu Budaması" dersleriyle devam edecek. Sonbahar dönemi "Aşılama" eğitimiyle sona erecek. Kursiyerler, aldıkları teorik eğitimleri kent bostanında pratiğe dönüştürme imkanı da bulacaklar.

VATANDAŞLAR HİÇBİR ÜCRET ÖDEMEYECEK

Eğitimler, Mutlukent Mahallesi 1918 Sokak M. Ali Güler Parkı yanında bulunan Kent Tarım Hobi Evi'nde her çarşamba 12.30-14.30, Ata Mahallesi 1057. Cadde'de bulunan Kent Tarım Hobi Evi'nde ise perşembe günleri 13.00-15.00 saatleri arasında verilecek. Eğitimlerden tüm vatandaşlar ücretsiz olarak yararlanacak.

Sonbahar dönemi eğitimlerine katılmak isteyen vatandaşlar, 458 89 00 / dahili 2408 ve 235 39 73 numaralı telefonları arayarak kayıt yaptırabilirler.