Ankara haber! Ankara Büyükşehir Belediyesi, 31 Taşınmazı Daha İhale ile Satışa Çıkarıyor

Ankara haberler: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB) ait gayrimenkullerin ihale ile satışı devam ediyor. Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı, Çankaya ilçesi İlkbahar Mahallesi Güneypark 1 ve Güneypark 2 Sitesi’nde bulunan toplam 30 konut ve 1 dükkânın satışı için 7-8 Eylül 2022 tarihleri arasında ihaleye çıkacak. İhale ile ilgili detaylı bilgiler www.ankara.bel.tr adresinde yer alırken, ihaleler ABB sosyal medya hesapları ile ABB TV’den de canlı olarak yayınlanacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB) ait gayrimenkullerin ihale ile satışı devam ediyor. Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı, Çankaya ilçesi İlkbahar Mahallesi Güneypark 1 ve Güneypark 2 Sitesi'nde bulunan toplam 30 konut ve 1 dükkanın satışı için 7-8 Eylül 2022 tarihleri arasında ihaleye çıkacak. İhale ile ilgili detaylı bilgiler www.ankara.bel.tr adresinde yer alırken, ihaleler ABB sosyal medya hesapları ile ABB TV'den de canlı olarak yayınlanacak.

Şeffaf belediyecilik anlayışı ile çalışmalarını sürdüren ABB, gelir sağlamak amacıyla taşınmazlarını satışa çıkarmaya devam ediyor. Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı, Çankaya ilçesi İlkbahar Mahallesi Güneypark 1 ve Güneypark 2 Sitesi'nde bulunan toplam 30 konut ve 1 dükkanın satışı için 7-8 Eylül 2022 tarihleri arasında ihaleye çıkacak.

TOPLAM 31 TAŞINMAZ SATIŞA ÇIKARILIYOR

30 konut ve 1 dükkanın satışa çıkarılacağı ihale için istenen bilgi ve belgeler ise şu şekilde:

Kimlik ve Yetki Belgeleri,

İkametgah Belgesi,

Teminat Alındı Makbuzu veya Banka Teminat Mektubu,

Yer Görme Belgesi,

Şartname Alındı Makbuzu,

Teklif Mektubu,

Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,

İhalelerden Yasaklı Olmadığına Dair Belge.

İstekliler detaylı ihale bilgilerine ise "https://www.ankara.bel.tr/" adresi üzerinden ulaşabilecek.