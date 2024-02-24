Ankara'da Berat Kandili Programı Düzenlendi

Ramazanın müjdecisi Berat Kandili Ankara'da düzenlenen programla idrak edildi.

Hicri takvime göre, Şaban ayının 14'üncü gününü 15'inci gününe bağlayan gece olan Berat kandili Ankara'da camilerde düzenlenen programla idrak edildi. Vatandaşlar Berat Kandili nedeniyle camilerde düzenlenen programlara katıldı. Melike Hatun Camii'nde akşam namazı ile yatsı namazı arasında düzenlenen programda mevlitler okundu, dualar edildi, Kuran tilaveti gerçekleştirildi. Yatsı namazından önce ise Berat Kandili hakkında vaaz verildi. Camiye gelen vatandaşlara ise Berat Kandili nedeniyle ikram yapıldı. - ANKARA