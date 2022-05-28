Ankara Birlik Tiyatrosu Expo'da Sahne Aldı - Haberler

EXPO 2021 Hatay alanları kültür sanat etkinliklerine ev sahipliği yapamaya devam ediyor. Bugüne kadar çok sayıda tiyatro, konser, dinleti, sinema film gösterimleri ile öne çıkan EXPO alanları bu kez Ankara Birlik Tiyatrosu'na kapılarını açtı.

Ali Öztunç'un Devr-i Mahzuni isimli kitabından uyarlanan Mahzuni Şerif oyunu, Antakyalı sanatseverlerle buluştu. Aşık Mahzuni Şerif'in yaşamından kesitler, ozanın türküleri eşliğinde anlatıldı. Antakya EXPO alanındaki sahnede seyircisi ile buluşan oyun beğeniyle izlendi ve dakikalarca ayakta alkışlandı.

Oyunun sonunda Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Adnan Özkaya ve HBB Başkanı Lütfü Savaş'ın eşi Prof. Dr. Nazan Savaş sahneye çıkarak sanatçılara çiçek hediye etti.

Oyunu izlerken duygulandığını dile getiren Nazan Savaş, "Umarım bundan sonra ozanlar nefsine uyanlar için yuh yuh değil de bravo derler. ve tüm insanlık güzel işler yapmak için daha çok çaba harcar. Tüm sanatçılarımıza emeklerinden ötürü teşekkür ederim" dedi.

Adnan Özkaya da "Alevi, Bektaşi, Zeybek ve Dadaş, hepsi bir temel bir taş. Anımız bir, acımız bir. Biz Türkiye'yiz. Aşık Mahzuni Şerif'i medeniyetlerin şehri Hatay'da bize anlatan ekibimize teşekkür ederim" diye konuştu.

Yönetmen koltuğunda Murat Sarı'nın oturduğu oyun, ozanın köyünden başlayarak fırtınalarla dolu sanat yaşamını, tutukevinde yaşadıklarını, bilinmeyen yanlarını ve yaşam felsefesini anlatıyor.

ANKA / Yerel