Aniden bastıran sağanak vatandaşı hazırlıksız yakaladı
Şanlıurfa'da akşam saatlerinde aniden başlayan sağanak yağmur, vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Yağmurun yarım saat boyunca devam etmesiyle birlikte bazı vatandaşlar koşarak korunmaya çalışırken bazıları ise ellerindeki malzemeleri kullanarak ıslanmamaya çalıştı.
Aniden bastıran sağanak vatandaşı hazırlıksız yakaladı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da aniden bastıran sağanak vatandaşı hazırlıksız yakaladı.
Şanlıurfa'da akşam saatlerinde aniden sağanak başladı. Yaklaşık yarım saat süren yağmur vatandaşı hazırlıksız yakaladı. Bazı vatandaşlar koşarak yağmurdan korunmaya çalışırken bazıları ise ellerindeki malzemeleri şemsiye gibi kafalarının üzerinde tutarak ıslanmamaya çalıştı.